Vamos sobre la ruta del dinero: oxígeno para el crimen

Dinero mexicano

La prevención del lavado de dinero en nuestro país lleva demasiado tiempo atrapada en una trampa burocrática y de simulación. Durante años, la respuesta institucional se ha limitado a exigir carpetas llenas de trámites, acumular miles de reportes de operaciones inusuales y palomear listas de requisitos legales. Cumplimos en la forma, pero fallamos en el fondo. La pregunta incómoda sigue sin responderse en los hechos: ¿realmente estamos asfixiando la estructura económica de la delincuencia o únicamente estamos engordando un archivo muerto de burocracia preventiva?

El cumplimiento puramente normativo ,el famoso check-the-box, se volvió obsoleto. Sin inteligencia de datos y sin capacidad técnica para interpretar lo que hay detrás de las cifras, la fiscalización se reduce a un mero espectáculo administrativo sin impacto real en las calles.

El dinero ilícito es el verdadero oxígeno para el crimen organizado. Sin flujo financiero constante no hay pagos de nóminas delictivas, no hay compra de armamento pesado, no hay capacidad de corrupción en los gobiernos ni posibilidad de penetrar el tejido social. Sin embargo, mientras el crimen opera con estructuras financieras transversales, ágiles y transfronterizas, el Estado sigue intentando rastrearlos con herramientas del siglo pasado y esquemas rígidos que solo supervisan al que ya está fiscalizado.

Las redes delictivas ya no pasan su dinero principalmente por las ventanillas del banco tradicional. Hoy prefieren infiltrar el sector inmobiliario, las factureras, los fideicomisos opacos, las plataformas digitales de activos virtuales y las actividades vulnerables de comercio no financiero. Conocen perfectamente las grietas de nuestro sistema y se aprovechan de la falta de comunicación efectiva entre las autoridades de control, los gobiernos locales y los órganos de auditoría.

Para cortar de tajo ese suministro financiero, la agenda de prevención requiere tres giros concretos y urgentes:

• Pasar de la acumulación al análisis predictivo: Mandar millones de alertas no sirve si nadie las cruza en tiempo real. Necesitamos modelos de inteligencia de datos y analítica avanzada enfocados en detectar patrones complejos antes de que el dinero cambie de manos.

• Mapear al beneficiario controlador real: La empresa fachada sigue siendo la gran puerta trasera. Si no identificamos a la persona física que se queda con las ganancias en última instancia, cualquier auditoría o investigación se queda a mitad del camino.

Por otra parte, la supervisión no puede ser pareja para todos. Un enfoque basado en riesgo no es un capricho teórico del GAFI o de organismos internacionales; es una necesidad de sobrevivencia institucional. Hay que meter la lupa y los recursos de auditoría donde está el boquete real y no asfixiar a quienes representan riesgos mínimos.

Desarticular al crimen no se logra únicamente con patrullajes ni con discursos políticos en tribuna; se logra quitándoles el poder de compra y congelando sus estructuras de capital. Si no transformamos la prevención de lavado de dinero en una herramienta real de inteligencia de Estado, seguiremos viendo cómo el dinero sucio se lava tranquilamente a la vista de todos en la más absoluta impunidad y formalidad.