Las elecciones requieren ciudadanía

Reforma electoral Ya está completa la iniciativa (Crisanta Espinosa Aguilar)

La democracia no se logra únicamente con la labor de los partidos, candidaturas o instituciones electorales. Exige ciudadanía.

Ser ciudadana o ciudadano no se limita a contar con credencial para votar y ya. Requiere compromiso.

Que quiero decir con esto: que la democracia requiere que la ciudadanía:

Se involucre en los temas públicos. Debata, con amplitud, los grandes temas de la nación, pero también los asuntos de la comunidad, el barrio o la colonia. Participen en la vida política, no buscando la ventaja individual, si no el mejoramiento colectivo.

Si la ciudadanía no es un privilegio. Es un derecho que, para su mejor ejercicio requiere que todas y todos nos involucremos con lo colectivo.

Ahora que inician los procesos electorales, te pegunto: ¿hasta dónde piensas involucrarte?

Entiendo que la actividad política no es la principal de tu vida. Hay que trabajar, convivir con la familia y amistades. Ser ciudadana o ciudadano no es la única dimensión de la personalidad de nadie.

Pero para ti ¿cuáles son tus principales temas nacionales, de tu Estado, municipio o alcaldía? ¿Cuáles son tus principios éticos y políticos desde los cuales decides tu voto?

Te pregunto lo anterior, porque la respuesta a esas dos cuestiones será básicas para que, ya en campaña, filtres la formación de los partidos y candidaturas.

Una democracia sana, unas elecciones auténticas, requieren el ejercicio pleno de la ciudadanía. Esa es nuestra tarea.