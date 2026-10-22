Los contratos, a la vista

Guadalupe Taddei Zavala

Ni favoritismo ni conflicto de intereses en los contratos del INE, sostuvo Guadalupe Taddei, quien ayer anunció una plataforma para consultar licitaciones, adjudicaciones y compras del proceso electoral en curso. También incorporará las de 2024 y la elección judicial de 2025.

Frente a los señalamientos recurrentes desde su llegada en 2023, la consejera presidenta pone los documentos a la vista. El paso merece reconocimiento: facilitar que cualquiera revise cómo se compra y a quién se contrata fortalece la rendición de cuentas. Ahora habrá que ver quiénes, además de señalar, se toman el tiempo de revisar.

Carrera en el norte

En la carrera por la gubernatura de Nuevo León, lo más llamativo hasta ahora es la insurección que se ha vivido al interior de Morena. La inconformidad con la encuesta realizada para elegir Coordinador estatal de la 4T, escalón previo a la candidatura, ha llegado al punto de que se ha puesto en duda que sea Clara Luz Flores quien termine como abanderada.

Pero hay otros factores que irán ganado relevancia conforme pase el tiempo.

El primero es que Movimiento Ciudadano, por más que Samuel García prefiera pensar lo contrario, si hará una evaluación sobre la conveniencia de que Mariana sea la candidata para buscar la continuidad naranja en la entidad. No es un problema de popularidad, pues es conocida y mucho. Las opiniones negativas que arrastra la pareja es el verdadero dilema de cara a las urnas.

Y un factor poco valorado en el centro del país, pero importantísimo en el norte. Manolo Jiménez, gobernador del vecino Coahuila y los resultados de su gobierno, es una influencia permanente que terminará pesando en favor del PRI, el partido que liderea a la oposición en esta entidad.

No marches

El timing de la oposición sigue poco calibrado. Jorge Romero intentó sumarse a una de las marchas emanadas por la inconformidad laboral al interior del IMSS y el resultado fue el previsible… para todos menos para él y su equipo.

El dirigente máximo de Acción Nacional se acercó a la manifestación frente a las oficinas centrales del Seguro Social, donde debió sufrir un rechazo bastante brusco por trabajadores.

La presencia del dirigente partidista terminó generándole insultos, pero incluso dio pie a que se le reclamaran los cambios a la ley que regula las pensiones durante los sexenios panistas.

Acercarse a la manifestación del IMSS fue una idea que difícilmente era buena desde un principio y sólo pudo lucirse así a quien no tenga el pulso de lo que pasa en el país. ¿Nadie del equipo de Romero le dijo esto al dirigente?

El gobernador regresa con dineros

Tres veces reconoció Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, a la Presidenta Claudia Sheinbaum por aceptar la ejecución de una inversión federal inicialmente no presupuestada Claro, se trata de los dineros para solucionar la crisis de agua puerca en Guadalajara.

El gobernador afirmó que el diálogo y las propuestas, en lugar de la confrontación, permitieron avanzar en soluciones para la población. Y sí, ese esquema le ha resultado en diferentes áreas que tienen que ver con la construcción de infraestructura.

Es de destacar que Lemus se ha mostrado muy efectivo en lo que toca a alcanzar este tipo de acuerdos, aunque también es relevante puntualizar que esta vez se le exigió un esfuerzo paritario. Jalisco invertirá (también dinero no presupuestado a inicios de año) una cantidad similar a lo que pondrá la federación. Lemus se queda, además, con la responsabilidad de construir el acueducto que sustituye al inhabilitado actualmente por ser la fuente de los contaminantes. Es decir, toca a Lemus el conflicto inmediato y su solución, en tanto la federación se queda con los proyectos de largo aliento que no deben ser entregados de inmediato.