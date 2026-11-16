De la tolerancia al disenso

Profundizar la justicia

La idea de la tolerancia es moderna pero sus orígenes se remontan a la antigüedad. Tiene antecedentes en la filosofía griega, el estoicismo y en algunas tradiciones religiosas y jurídicas remotas. Sin embargo, fue durante la modernidad cuando adquirió una dimensión política fundamental representada por el establecimiento de límites al poder, sobre todo, cuando busca imponer una única verdad religiosa o ideológica. La tolerancia constituyó uno de los pilares de los modernos sistemas políticos, cuando reafirmó que la democracia no consiste en que todos pensemos igual, ni en que desaparezcan nuestras diferencias. Sino que más bien la democracia necesita del conflicto, la confrontación de ideas, la crítica y el disenso. Una sociedad sin desacuerdos no necesariamente es una sociedad reconciliada, puede ser también una sociedad sometida.

De aquí la relevancia de recordar que la ONU promulgó el 16 de noviembre de todos los años como el Día Internacional para la Tolerancia. Esto es importante porque está claro que las sociedades contemporáneas no necesitan simplemente aprender a soportar sus diferencias, sino transformar las relaciones de poder que convierten esas diferencias en desigualdades. La tolerancia resulta insuficiente cuando quien tolera conserva el poder de decidir quién merece ser tolerado. La verdadera emancipación comienza cuando nadie necesita permiso para expresarse. Esta es la diferencia entre una democracia que concede espacios y otra que reconoce derechos, entre una sociedad que soporta la pluralidad y otra que la considera fuente legítima de la transformación social.

La tolerancia surgió como respuesta al fanatismo, la persecución, el dogmatismo y el autoritarismo. Su principio fundamental consiste en reconocer que nadie posee el monopolio de la verdad y que todas las personas tienen el derecho a pensar, creer, expresarse y vivir de manera diferente. A pesar de ello, en nuestros tiempos debemos preguntarnos si la tolerancia sigue siendo una virtud democrática o si se ha convertido en una forma de indiferencia, hipocresía y conformismo social, actitud, ésta última, que está representada por la frase: “todo está bien si a mí no me afecta”. Actualmente vivimos esta paradoja dado que nunca antes se había hablado tanto de diversidad, inclusión, pluralismo y respeto, aunque en la práctica seguimos reproduciendo discriminación, exclusión y violencia.

Las redes sociales han convertido muchas diferencias en enfrentamientos, el desacuerdo en enemistad y la discusión pública en una competencia por descalificar al adversario. Al respecto, recordamos a Herbert Marcuse quien ya advertía sobre los peligros de una “tolerancia represiva”, que aparenta permitir

todas las expresiones pero termina favoreciendo las relaciones de dominación existentes. Hoy podemos reconocer esta contradicción en sociedades que celebran la diversidad pero fomentan la desigualdad, que promueven la inclusión pero mantienen estructuras de exclusión, y que reconocen las identidades diferentes siempre y cuando no cuestionen los privilegios ni exijan transformaciones profundas.

La tolerancia no es aceptación ilimitada. Una democracia no debe tolerar el racismo, la violencia ni los discursos de odio. Una sociedad que tolera ilimitadamente a los intolerantes puede terminar destruyendo sus propias libertades. Además de tolerancia, la democracia necesita pluralismo y disenso. Necesita ciudadanos capaces de confrontar ideas, cuestionar al poder político y defender sus convicciones sin convertir al adversario en enemigo. El conflicto no es una anomalía de la democracia, sino una dimensión constitutiva de la política. El verdadero desafío de los tiempos actuales consiste en comprender que la diferencia no debe soportarse como una concesión, sino reconocerse como un derecho.

La tolerancia sin justicia es condescendencia, la diversidad sin igualdad es simulación, el pluralismo sin disenso es conformismo y la convivencia sin libertad es sometimiento. Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos cuánto estamos dispuestos a tolerar a los demás, para comenzar a preguntarnos qué estamos haciendo para construir una sociedad donde nadie necesite pedir permiso para expresar sus disidencias.