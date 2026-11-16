Sigue el reclutamiento con engaños para la guerra en Rusia

La destrucción de infraestructura y viviendas por la guerra entre Rusia y Ucrania afecta a ambos países (EFE)

Dos muchachos mexicanos, con muchas carencias económicas y con estudios poco más que de secundaria y con pocas expectativas laborales, llegaron el sábado pasado al frente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Llegaron allá con engaños, les dijeron que serían guardias de seguridad, sin nada que ver con la guerra, les hicieron firmar, también con engañifas, un contrato en ruso y terminaron en cuarteles a un par de kilómetros de los enfrentamientos armados.

Los llevaron facilitando visas, pasajes de avión y dinero para moverse en unos cuantos días (cuando entrar a Rusia no es fácil hoy en día). Reclutadores cubanos y/o venezolanos hacen la labor de engaño y mexicanos, en México, completan la operación asegurándose en el aeropuerto de que embarquen en el lago vuelo a Moscú.

En agosto pasado, se reportó está situación y los enganchadores desaparecieron las “empresas” que ofrecían el trabajo fraudulento. Reaparecieron para continuar pescando carne de cañón entre jóvenes muy vulnerables por su situación económica y educativa.

Sus familias piden apoyo urgente, ya no hay contacto con ellos, sólo saben que el sábado fueron apaleados ante sus protestas, les dieron una instrucción irrisoria sobre uso de armas y luego fueron llevados al frente de guerra.

Alerta sin difusión en donde se debe

Todo indica que el asunto es de pleno conocimiento de la Embajada de México en Rusia, que “ha identificado situaciones riesgo o vulnerabilidad para personas mexicanas, relacionadas con ofertas de trabajo, principalmente vinculadas con los sectores mecánico y de construcción, que se difunden a través de medios electrónicos (redes sociales /web)”.

Incluso describen cómo se realiza el enganche con retención de documentos como el pasaporte, “contratos engañosos y actividades riesgosas”.

La retención de documentos es calificada como vulneración a los derechos humanos y señala explícitamente el riesgo de que quienes llegan así sean sujetos de trabajo forzado, es decir, esclavos del siglo XXI.

La detección del problema es loable, pero el ataque al mismo parece ser bastante menor, pasivo y sin que haya producido algún efecto real.

Regalo con envoltura de pleito

En Donceles, casa del Congreso de la CDMX, ya andan adelantando los preparativos navideños, pues Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, quiere que el Plan General de Desarrollo 2025-2045 quede aprobado antes de que llegue Santa Claus. El problema es que no todos están invitados al festejo.

En el PAN, Andrés Atayde ya levantó la ceja y amenaza con llevar el documento a los tribunales por los cuestionamientos sobre su elaboración y consulta. La elaboración se hizo con datos desactualizados, de la consulta, nadie sabe cómo se hizo.

Para la jefatura de Gobierno es un regalo inesperado con envoltura de pleito político innecesario. Mientras Morena quiere ponerle moño al Plan que definirá el rumbo de la capital durante las próximas dos décadas, la oposición ya busca dónde encontrarle los defectos. Vaya manera de cerrar el año en el Congreso.

Y para acabarla de descomponer, organizaciones civiles se organizan contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México

La famosa planeación gubernamental, generalmente ignorada, ahora es motivo de disputas y protestas.

Incómodo en Coyoacán

Como el ajonjolí que quiere estar en todos los moles apareció el secretario general del PAN capitalino, Héctor Barrera, quien se quedó pasmado al ver el poder de convocatoria del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez en su segundo informe de Gobierno. Y es que a Barrera todos le hicieron fuchi cuando, aferrado, quiso salir en fotos, en videos y, bueno, hasta al templete se coló donde ni lugar tenía. No le quedó más que juntarse con el diputado Ricardo Rubio, a quien tampoco le va bien.

Nada de nuevas encuestas

Nadie en Morena desea pelearse con el senador Morón, un actor de primer orden en Michoacán, así que han tendido cables para desactivar la continua petición de una nueva encuesta para definir (o redefinir) al coordinador estatal de la 4T.

El ex fiscal Carlos Torre Piña, por lo demás, ya está muy adelante en lo que se refiere a construir las redes y programas de campaña que Morena y los aliados que tenga en 2027 deberán seguir para ser muy competitivos. Es poco probable que una reposición de procesos fuese benéfica en este sentido.

En realidad, lo que hace Torres Piña dejó de ver hace tiempo el tema interno, su mirada se centra en cómo avanza la idea de una alianza opositora a Morena y allí está su interés.

¿Foul o ventaja?

Un último señalamiento al equipo del coordinador 4T michoacano es que se ha buscado alianzas con lo que queda del PRD en la entidad. Hay promesas previas de que esto no pasaría, pero la realidad puede exigir mayor pragmatismo, sobre todo si liderazgos de peso del sol azteca pueden sentirse tentados por Grecia Quiroz y su eventual candidatura.

El tema no es menor, pues es sabido que líderes, estructuras e incluso el exgobernador Silvano Aureoles son referentes (negativos) obligados en la 4T local.

Se trata de un asunto delicado en el manejo.