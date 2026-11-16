Sheinbaum: ajedrez y software en China

Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera)

La Presidenta Claudia Sheinbaum aterrizó en el centro provisional del mundo al arribar a Shenzhen, China. Al participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), dialoga como ningún otro mandatario antes con la actualidad tecnológica y geopolítica desde un cambio de régimen progresista y sostenido ya durante dos administraciones con acechos y oportunidades inigualables.

México acude al epicentro mundial de la manufactura avanzada con una doble misión: atraer capital y transferencia tecnológica sin alterar el delicado equilibrio comercial de América del Norte, una prueba de madurez diplomática para una potencia media entre la rivalidad estratégica de Washington y Pekín, después de una retórica localista superada por la mandataria.

Hace cuatro décadas, esta urbe al sur de China era apenas un distrito de pescadores frente a Hong Kong y es ahora el laboratorio tecnológico más dinámico del planeta, cuna de gigantes de las telecomunicaciones, electromovilidad y energías limpias, entre ellas Huawei, ZTE o BYD como lo ha reportado insistentemente la prensa en los últimos cinco años.

El encuentro de 21 economías generadoras del 60% del Producto Interno Bruto global es para México la probabilidad de replantearse todo el resto de la gestión nacional a concluir en el 2030.

En este tablero complejo, la política exterior opera bajo los principios del equilibrio de poder. Incapaz de romper su integración estructural con Estados Unidos, pero consciente del riesgo de depender de un solo mercado, México busca diversificar vínculos económicos sin provocar represalias comerciales. La geometría del triángulo Washington-Pekín-Ciudad de México exige precisión. Por ello, antes de abordar el avión rumbo a Asia, la administración federal reiteró su decisión de no buscar un tratado de libre comercio con China.

Dos tradiciones estratégicas milenarias sugieren analogías. El ajedrez occidental frente al juego chino de Go. La primera —reflejada en la política comercial de Donald Trump— busca capturar piezas rivales, dominar el centro del tablero y forzar el jaque mate mediante aranceles, bloqueos tecnológicos o alianzas exclusivas. China, en cambio, coloca piedras de manera gradual en distintas regiones, rodea territorios mediante inversiones en infraestructura, financia proyectos energéticos y construye redes de influencia a largo plazo sin buscar confrontación frontal inmediata.

Quien se ubique en medio de ambos tableros buscará respetar las reglas del ajedrez estadounidense mientras aprende a leer los movimientos silenciosos del Go asiático.

La herramienta diseñada por el gobierno mexicano para articular esta convivencia es el Plan México, una hoja de ruta fundamentada en la lógica del desarrollo industrial basado en planeación pública, incentivos focalizados y metas de contenido nacional. La delegación encabezada por Sheinbaum acude a Asia para atraer capitales del Pacífico.

Esta apuesta por la innovación urbana y transición tecnológica tiene correlato directo en la gestión de la capital nacional con el valor agregado de la profundización de la política social. La Jefa de Gobierno en la CDMX, Clara Brugada, enfrenta el desafío cotidiano de aterrizar esa modernización en la metrópoli más grande del país. La transformación de la movilidad eléctrica, la digitalización de los servicios públicos y el manejo sustentable del agua en la capital requieren de la cooperación técnica y las soluciones de infraestructura debatidas en los foros del Pacífico.

México posee una ubicación geográfica envidiable, un bono demográfico aún vigente y una red de tratados comerciales sin paralelo. Aprovechar estas ventajas exige mantener el pulso firme y el equilibrio sobre la cuerda del comercio global.