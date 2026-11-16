El mundo aguarda esperanzado

Cubre APEC en China La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Dos noticias nos llevan a pensar en el absurdo cotidiano: la presidenta de México emprende un viaje para convivir en una alta conferencia con las grandes economías mundiales en la Cuenca del Pacífico; es decir, medio planeta, mientras en el menos provechoso de los desplantes esnobistas de la 4T-2P, con disfraz reivindicativo, se formaliza el escenográfico regreso al mundo prehispánico y se acude a falsificar los nombres primitivos como rechazo tardío a la herencia peninsular, componente indisoluble de la nacionalidad, alimentado (la frase es de David Huerta), “por el triste sueño del oscurantismo nacionalista.”

El Paso de Cortés ahora se llama Paso Cuauhicac o Paso de la Pueblos Indígenas.

Esos pueblos por ahí no pasaron, pasó Don Hernán, para conquistar y someter a los mexicas y fundar (por voluntad o accidente) el mestizaje iberoamericano; pero los naturales --parte de nuestra condición mexicana-- ya estaban asentados en la zona, no tuvieron paso obligatorio en esos días, pero así es como se tuercen los saltos a la modernidad: en sentido contrario, con errores locativos y faramallas mentirosas mientras se reniega de uno de los componentes de la nacionalidad real.

Las preguntas sin respuesta son sencillas, ¿cómo se puede ser genuinamente nacionalista si no se comprende la mitad del componente nacional? ¿De dónde sale este afán?

Sale del facilismo conceptual del indigenismo ramplón y el afán del bordar en el aire y caer en el desaire y en el dislate.

Sin embargo, muchas cosas debimos aprovechar del mundo Novohispano. Lástima.

Parece mentira no darse cuenta de cuánto tiempo se ha perdido en este país.

Mucho antes de la promulgación constitucional de los Estados Unidos, México ya comerciaba con China. Hoy vemos como un gesto de oportuno talento lo que debimos haber aprovechado y continuado hace 400 años.

El “Galeón de Manila” (las Filipinas se llaman así por el rey Felipe II) inauguró sus singladuras en 1565 por gracia de Andrés de Urdaneta. Antes esa ruta oceánica por el Pacífico, ya había sido explorada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano desde 1521.

Mientras esos grandes nautas recorrían la distancia entre Acapulco y Manila en tres meses, en los Estados Unidos no había nada. Los peregrinos desembarcaron por el Atlántico en 1620 y hasta 1787 no tuvieron ni siquiera una Constitución. Eran trece colonias de agricultores. Sembraban cebada y una vez al año daban gracias con una pechuga de pavo en el tenedor.

Su territorio central y occidental, estaba vacío o le pertenecía a la Nueva España.

Alguien ha repetido equívocamente el error de José Iturriaga, “cuando aquí ya había una universidad, en Nueva York pastaban los búfalos”.

No; los bisontes americanos no estaban en esa costa, pastaban en las praderas de Dakota, Oregón, Wyoming o Montana.

La gran plataforma económica contemporánea conocida como la Cuenca del Pacífico, es el espacio comercial y económico más importante del mundo. Comprende todos estos países y puertos. Algo apabullante por su peso económico, su población y su peso comercial.

Rusia, Japón, Corea del Norte, Corea del Norte, Corea del Sur, República Popular China (Hong Kong, Macao, Shanghái); Taiwán ,Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, Singapur, Brunéi, Indonesia, Filipinas, Timor Oriental, Australia, Palaos, Estados Federados de Micronesia, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Nauru, Islas Marshall (EU), Vanuatu, Nueva Zelanda, Tuvalu, Fiji, Kiribati, Tonga, Samoa, Islas Cook, Islas Cook, Isla Norfolk, Tokelau, Nueva Caledonia (FR), Futuna Wallis y Futuna; Polinesia Francesa, Islas Pitcairn (GB), Islas Marianas del Norte, Guam, Samoa Americana; Hawái (EU), Isla de Pascua Isla de Pascua; Canadá, Estados Unidos Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

Si se quita de este listado a los países insignificantes (Nicaragua, por ejemplo), queda ante nuestros ojos la enorme variedad humana. Sólo con China, Japón, Corea y Rusia ya podíamos haber hecho algo más allá de los discursos. Pero nuestra dependencia con Estados Unidos y lo limitado de nuestra imaginación, nos lo han impedido.

Pr ejemplo: veintinueve de los cincuenta puertos de contenedores más activos del mundo están en la Cuenca del Pacífico. El equivalente ancestral de este comercio y desarrollo portuario estaba en el puerto de Acapulco en el siglo XVI. Hoy ese puerto es una ruina espantosa en manos de los gobiernos morenistas cuya aportación fue abrirles las puertas a las mafias de la amapola.

Ayer, con el respaldo de un equipo de propaganda, la presidenta salió del país.

“Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros (X).

“Además, participaré en la conferencia de prensa matutina para informar avances de este encuentro internacional”.

La mañanera desde allá. Aquí y en China, pues.

Antes de salir, en la conferencia del pasado viernes 13, la presidenta (con A) dijo muchas cosas. Algunas notables.

“…en la conversación que vamos a tener con el presidente Xi Jinping y el Gabinete de México y parte del Gabinete del gobierno de China, vamos a hablar… El comercio no va a ser el tema central, sino otros temas muy importantes. Y, de todas maneras, se va a quedar una Delegación de México, encabezada por el secretario Ebrard, para tocar los distintos temas relacionados con comercio…

“…como saben ustedes, hay también relación con Vietnam y se van a tocar distintos temas. Particularmente, ellos están interesados en ver una relación comercial mayor. Nosotros no tenemos Tratado de Libre Comercio con Vietnam… Ah, no, sí entra en el… —¿cómo se llama ese Tratado?, ¿el “ITPP” ?, a ver si me recuerdas cómo se llama—. Sí entra a Vietnam. Entonces, es parte de la plática que vamos a tener…” Pasado un rato, sus aplicados asesores le proporcionan el nombre del arreglo olvidado: Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, ahí sí estamos con Tratado Comercial con Vietnam”.

--…Y ya, por último, le preguntan cómodamente acerca de la confianza

--La mayoría de las transacciones internacionales de comercio se llevan a cabo a través de la confianza que se tiene en un país. Usted llega —como lo dijo el secretario Ebrard ayer— con un gran índice de conocimiento y buen prestigio a esta reunión…

“…Nuestra misión no es… (respondió ella con inusitada precisión) En la participación del foro donde están las empresas es mostrar el Plan México y sus resultados, y explicar cuáles son los esquemas que nosotros tenemos planteados para la inversión nacional y extranjera en nuestro país y la visión de México, el momento político, económico, que está viviendo nuestro país, de muchos resultados; y al mismo tiempo, hablar de este modelo económico humanista que tiene México”.

Obviamente la mitad del planeta está ávido por conocer los secretos del “modelo económico humanista que tiene México.” De eso no hay duda. Ninguna duda.

Pero si la aportación mexicana a la innovación planetaria no se satisficiera con el humanismo económico (Andrés López la llamaba “Economía moral”), también los programas clientelares y electorales de becas educativas serán motivo del asombro mundial:

“Durante la entrega de Becas para el Bienestar, la titular del Ejecutivo Federal mencionó que saldrá a China para participar en la APEC, donde hablará de las becas que da el Gobierno de México.

“La escuela y las becas están haciendo un México mejor. Y lo digo con orgullo y lo digo con certeza: gracias a las becas de primaria, secundaria y preparatoria, México es un mejor México”, sostuvo (Vanguardia).

“Y, además, gracias también a las y los maestros de escuelas públicas, que hay que darles un gran aplauso porque son los mejores que puede tener nuestro país”.

Solamente falta darles a los integrantes de la Cuenca del Pacífico los secretos ganadores de la selección nacional de futbol.