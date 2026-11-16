El arte de parecer vs. el arte de ser: empresas simuladoras y empresas honorables

Epson impulsa una nueva forma de imprimir en las empresas de América Latina Foto: Cortesía

Las simuladoras no compiten, engañan. No fallan: defraudan. Y desde la auditoría y la función pública lo tengo claro, el costo no lo paga el mercado; lo pagamos todos.

Voy a ser directo, porque el tema no admite medias tintas. He pasado años auditando, revisando expedientes, cruzando datos y viendo cómo se caen las fachadas. Y lo que he aprendido, a golpes de evidencia, es simple, hay empresas que existen para servir y empresas que existen para simular. Las primeras construyen, las segundas, engañan. Y no, no exagero. Las simuladoras no “parecen” más de lo que son, solo defraudan. Con dolo. Con premeditación. Con un guion bien ensayado.

Las he visto de cerca. Presumen de torres de cristal y no contestan el teléfono. Se viralizan con discursos de sostenibilidad mientras sus empleados trabajan en condiciones que harían sonrojar a cualquier auditor. Firman contratos con membrete impecable y, a la hora de cumplir, la letra pequeña se vuelve un laberinto. Su producto estrella es la imagen. Su materia prima, la buena fe ajena. Y su modelo de negocio es de una simpleza obscena: cobrar por lo que no entregan, prometer lo que no pueden cumplir y desaparecer cuando llega la lupa.

Y aquí va mi crítica más dura, la que me toca de cerca, desde el gobierno no siempre hemos sido eficaces para distinguirlas. Los mecanismos de auditoría existen, sí, pero llegan tarde. Las sanciones, cuando llegan, son menores que el beneficio del fraude. Esa impunidad relativa es una falla del sistema que quienes auditamos conocemos bien y que no podemos seguir tapando con retórica. La simulación, en muchos casos, roza la ilegalidad; en otros, la cruza sin que nadie la detenga. Y eso es inaceptable.

Y no lo digo yo solo. El tema ya se ha abordado en la mañanera. Desde ahí se han exhibido las cifras donde hay más de 38,000 empresas simuladoras bloqueadas y más de 3,000 factureras publicadas en el Diario Oficial. La presidenta ha sido clara en que cerrar los espacios de evasión rinde más que cualquier reforma fiscal. Y tiene toda la razón en estar molesta. Porque el fondo del problema no es solo la empresa que simula, es el funcionario público que, aprovechando la confianza que se le depositó, le abre la puerta, le firma el contrato o le hace la vista gorda. Ese es el eslabón que convierte la simulación en desfalco. Y mientras no se castigue con la misma dureza al que simula y al que consiente, la mañanera seguirá denunciando lo que en los expedientes se archiva.

Frente a ellas, casi en silencio, operan las empresas honorables. No tienen el edificio más alto ni el community manager más creativo. Pero tienen lo que no se compra, coherencia. Cumplen lo que prometen, pagan a tiempo, respetan a su gente y asumen sus errores sin buscar chivos expiatorios. Su reputación no se construye con campañas, sino con pequeños actos de integridad acumulados durante años. La diferencia no es de tamaño ni de sector, es de naturaleza. La simuladora vive del corto plazo, la honorable invierte en el largo plazo. La primera apuesta al ruido, la segunda, a las raíces.

Por eso la invitación de hoy es a mirar con lupa. Como consumidores, como empleados, como socios, como ciudadanos. ¿A quién le estamos comprando? ¿A quién le estamos creyendo? Porque el mercado, tarde o temprano, castiga la simulación, pero no basta con confiar en que lo haga solo: las instituciones tienen que hacer su parte. No se trata de exigir perfección, ninguna empresa es perfecta, pero si se debe distinguir entre quien falla y lo reconoce, y la que falla y lo esconde.

Las empresas honorables no necesitan decir que lo son. Se les nota. Y cuando el ruido de las fachadas se apaga, son las únicas que siguen en pie. Las otras, tarde o temprano, terminan en un expediente. Y de eso, como auditor, doy fe.

Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en fiscalización y funcionario público