El Dr. Gerardo Gamba, un médico cirujano plástico certificado por el consejo, habla sobre los riesgos de la cirugía plástica El Dr. Gerardo Gamba, un médico cirujano plástico certificado por el consejo, habla sobre los riesgos de la cirugía plástica (La Crónica de Hoy)

En una emotiva ceremonia, a finales de octubre, recibí la distinción de investigador emérito del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Esta es la distinción más alta que otorga la Secretaría de Salud a sus investigadores. Actualmente, hay catorce investigadores eméritos, de los cuales cinco están en el Instituto de Nutrición.

Llegué al Instituto como pasante de servicio social en investigación en 1984. Al año siguiente entré a la residencia de medicina interna, que entonces era de tres años (1985-1988), y luego a la de investigación clínica-nefrología, de dos años (1988-1990), al término de la cual obtuve el grado de maestro en ciencias. En 1990 me fui por tres años al posgrado en la División de Nefrología del Hospital Brigham and Women’s de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en Boston, y al regresar obtuve el grado doctoral.

El trabajo que realicé bajo la tutela de Steve Hebert y Barry Brenner fue muy importante. Identificamos los genes que codifican dos transportadores renales: el de Na-K-2Cl, sensible a la furosemida, localizado en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, y el de Na-Cl, sensible a las tiazidas, localizado en el túbulo contorneado distal. Estos son los receptores de los diuréticos más utilizados en el mundo durante los últimos 60 años. Estos trabajos abrieron un campo que ha transformado nuestro conocimiento sobre los mecanismos de transporte renal de sal y su implicación en la regulación de la presión arterial, la excreción urinaria de potasio y calcio, y el metabolismo ácido-base. No conformes, hicimos un trabajo de mayor relevancia. Descubrimos y clonamos el DNA del receptor sensor de calcio, con lo que significó un aporte fundamental a la medicina y la biología en general y la endocrinología y nefrología, en particular.

Gracias al Dr. Manuel Campuzano, regresé a México en 1993, cuando se iniciaba la explosión de la biología molecular en la medicina. Me enfrenté a la difícil decisión de dedicarme a tiempo completo a la investigación. Significaba no practicar medicina privada y reducir considerablemente el tiempo dedicado a la atención clínica. Por un lado, no podía desperdiciar el haber ingresado al campo de la investigación científica con el pie derecho, algo así como lo que les sucedió a Cameron Diaz o Scarlett Johansson con sus espectaculares entradas a las grandes ligas del cine con “La máscara” y “Perdidos en Tokio”, respectivamente. Pero, por otro lado, tenía dos hijos que iniciaban la primaria y el futuro de mi situación económica, sin incursionar en la medicina privada, se veía incierto. Con el apoyo de mi linda esposa, decidimos correr el riesgo.

Lo demás es historia. Pude dedicarme de lleno a la investigación gracias al apoyo de varias personas, entre las que destaco especialmente a mi maestro Steve Hebert y al Dr. Carlos Larralde. Con la suerte de haber tenido bajo mi tutela una decena de estudiantes fuera de serie, con el financiamiento ininterrumpido de México y del extranjero durante 30 años y con el ambiente académico del Instituto, pudimos hacer aportaciones fundamentales a la fisiología y la fisiopatología renales que hoy están en los libros de texto. Lo que más valoro es haber formado decenas de científicos de excelencia que hoy contribuyen a engrandecer el campo.

Lo que más siento es haber reducido mi actividad clínica a un pequeño porcentaje de mi tiempo. La medicina es fascinante y la clínica es bonita y motivadora, pero entendí que no todo se puede: o haces una cosa bien o varias mal. No me arrepiento. Pero admiro mucho a mis colegas que han dedicado su vida profesional a la atención de los enfermos.

Dr. Gerardo Gamba

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM