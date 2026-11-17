“Son mexicanas y mexicanos extraordinarios” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, fue recibida por una delegación del gobierno chino, además de una presentación de niños, esto previó a su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China (Presidencia / Cuartoscuro)

Suena bien el inútil lugar común: hoy, los ojos del mundo (si la propaganda del gobierno fuera el planeta) están puestos en la Cuenca del Pacífico debido a la reunión multilateral de más de veinte países (APEC), a la cual asiste nuestra bienamada señora presidenta (con A) en las lejanas tierras de Catay.

En ese foro no se habla de naciones sino de economías con la misma ligereza con la cual los malos reporteros hablan de “ilícitos”; en lugar de delitos.

No existen las “economías”; existen los aspectos económicos en la actividad productiva de los países. Hasta Adam Smith nos hablaba de “La riqueza de las naciones”; no de las economías de los Estados. Pero, en fin. Son minucias.

Lo importa es saber si tan multitudinaria reunión sirve para algo.

De acuerdo con su propia definición, como todo foro, es útil para a la mitad alzar la voz con la gutural modulación del bajo o en el caso mexicano, la aguda coloratura de la señora Sheinbaum, cuyo timbre de soprano (debería ser “soprana” con A) tantos elogios le han merecido de Donald Trump, conocido melómano.

Pero, eso sí está probado y comprobado: la APEC sirve para una interesante actividad humana: hablar.

Quizá negociar cosas por fuera de su propia naturaleza y aprovechar recíprocamente la presencia de los líderes del mundo y sus seguidores para hacer contactos personales de alto significado diplomático o tomar el té en un ámbito seguro. El mejor tecito del mundo, en China, ya lo sabemos.

De acuerdo con todo esto, sinteticemos:

“APEC es un foro regional que reúne a 21 economías miembros (“miembros” dirían en la 4T-2P) para promover la cooperación económica, el comercio y la prosperidad compartida en toda la región de Asia-Pacífico. Establecido en 1989, ofrece una plataforma para el diálogo y la colaboración con el fin de abordar los desafíos comunes de la región”. Perfecto, hermoso.

Como usted aprecia no hay nada más bello en la vida: promover la cooperación económica, el comercio y compartir la prosperidad en toda la región de Asia-Pacífico, hasta con quienes no han progresado ni tienen algo para compartir. Quienes han

prosperado, lo lograron mucho antes de la existencia de la APEC, por cierto.

En este sentido quien tiene las cosas muy claras es el señor Eduardo Pedrosa quien es el Director Ejecutivo del Secretariado de esta magna asamblea de “economías”.

Él opina (en una entrevista recientemente publicada) “pese a las tensiones geopolíticas, todavía hay espacio para la cooperación económica. México ya tiene acuerdos comerciales con numerosos países de Asia-Pacífico. El desafío, advierte, es utilizarlos”. Pues sí, ¿verdad? porque si se tiene algo y no se utiliza es como si no se tuviera nada, como dicen él y Pero Grullo, notable economista internacional.

El señor Pedrosa es un filipino ducho en nadar en las aguas del multilateralismo y la diplomacia. O sea, quedar bien con todos[A1] .

En su vasto currículo constan varias cosas impresionantes: además del cargo ya mencionado, antes fue secretario general del Consejo Económico del Pacífico para la Cooperación (PECC).

Es un experto en esa materia en varias áreas: comercio, finanzas, digitalización, cambio climático y reformismo estructural. Como consultor ha prestado servicios a muchos países de la cuenca. Total, una “Chucha cuerera”.

Y tan cueruda resulta Jesusita (es un decir), como para advertir el fabuloso panorama de México en su relación con esa importante parte del mundo. Dice:

“…El Galeón de Manila, que conectaba Acapulco con Asia, fue una de las primeras grandes rutas comerciales transpacíficas. Muchos productos que hoy asociamos con Asia llegaron (o vinieron, digo yo) originalmente de México. Pensemos en el chile, tan importante para la gastronomía asiática (siempre es crucial pensar en el chile, hasta un país del Pacífico se llama así) ). La participación de la presidenta le permitirá reunirse con otros líderes y conocer cómo están enfrentando problemas similares a los de México...”

Pues sí, a tan importante comercio le debemos comer cochinita pibil con chile de javanés, al cual llamamos “habanero” sin relación alguna con Cuba. Muy importante.

Tanto como para preguntarse esto: desde la cima de su enorme conocimiento:

“…México es conocido por su cultura y su gastronomía. ¿Cómo puede la tecnología ampliar los mercados para esas actividades?

Pues quien sabe Don, porque ya ve usted, ayer hasta un enlace digital se vio descartado cuando se trataba de enlazar un trozo de mañanera desde China. Un simple Zoom. Y en cuanto a eso de la cultura, pues vamos bien, como los mexicanos inventamos la I.A. (a falta de la otra), pues llevamos vanguardia, pero donde también somos imbatibles es en la gastronomía, oiga usted, como decía mi difunto amigo Paco Malgesto.

A ver, ¿quién además de nosotros logra chiles en trigarante nogada con semillas de granada y relleno de variado picadillo? Nadie, nadie en el orbe. Podríamos tecnologizar (gran verbo) el chile relleno o la torta cubana, tan lejos de La Habana y tan cerca de Luis Moya, ¿no?

--México está profundamente integrado con Estados Unidos, pero sus vínculos económicos con Asia siguen siendo relativamente limitados. ¿Cómo puede (la) APEC ayudarlo a diversificar su comercio?, pregunta el ágil reportero.

--Lo primero es generar conocimiento mutuo (como decía José Antonio Méndez, “si me conocieras, si me comprendieras…”). Muchas personas en Asia no saben realmente qué tiene México para ofrecer. Y lo mismo sucede en sentido contrario: en México tampoco se conoce suficientemente a las economías asiáticas.

“La presidencia de APEC (México la tendrá en 2028) representa una oportunidad extraordinaria para mostrar los productos, las empresas y las capacidades mexicanas.

“Cuando Perú fue anfitrión, por ejemplo, una de sus prioridades fue incorporar a las microempresas y a la economía informal. Durante las reuniones había pequeños comercios que exhibían sus productos (pisco, cebiche, anticuchos, etc.). Pero mostrar los productos es apenas el comienzo. Después viene el desafío de venderlos mediante plataformas digitales, cumplir las regulaciones, conseguir financiamiento y realizar transacciones internacionales. Todo eso forma parte de la agenda de APEC”.

Según reportes actuales, Perú sigue en las mismas.

“México –dice más-- ya tiene acuerdos comerciales con numerosos países de la región, pero eso no basta. Es necesario facilitar las operaciones, fortalecer las relaciones entre empresas y estudiantes y resolver los obstáculos financieros. Podemos tener muchos acuerdos y marcos de cooperación. La verdadera medida del éxito es si realmente los estamos utilizando”.

No, pos sí.

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