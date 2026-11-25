Oposición

La construcción de una candidatura a un cargo de elección popular es una de las grandes diferencias políticas entre un partido en el gobierno y otro en la oposición. En el primer caso, aquella persona que pretende hacerse con la nominación de su partido para continuar gobernando estriba, en buena medida, en lo que hace para mostrarse como alguien capaz, eficiente y con experiencia suficiente para ejercer el poder. En lo que respecta a quienes buscan acceder a una candidatura desde la oposición, su unción depende de que desde el gobierno lo reconozcan como alguien suficientemente contrastante, fuerte y empático respecto de lo que una parte importante – así sea minoritaria – del electoral considera atractivo. Cárdenas, Fox, López Obrador un par de veces y Peña lograron ser candidatos opositores viables porque los gobiernos en turno los construyeron a partir de sus críticas, denuestos e, incluso, persecuciones. De la Madrid, Zedillo, Fox, Calderón y Peña percibieron algo en sus principales críticos que los llevó a tratar de golpearlos para descarrilarlos de sus aspiraciones sin tener éxito en su empresa. Aún cuando Cárdenes y López Obrador en 2006 no llegaron al poder, nadie puede negar que fueron dos de las candidaturas opositoras más potentes que se hayan visto.

Parafraseando a Michael Grant Ignatieff, escritor y ex líder del Partido Liberal Canadiense, el tiempo es a la política lo que el color es a la pintura. Si bien es cierto que no existe un momento preciso para construir una candidatura, en el caso de aquella que surja desde la oposición, el tiempo para hacerla dependerá de la coyuntura de cada contexto por el que atraviese el gobierno en turno. En este caso el tiempo no se refiere tanto a un aspecto cronológico, sino más bien a una condición específica: las candidaturas de oposición con perspectiva de éxito nacen en momentos contrastantes, ya sea porque los gobiernos se encuentran profundamente debilitados por crisis agudas que los inhabilita a actuar más allá de los márgenes mínimos del ejercicio político, o bien porque su fortaleza es tal que la soberbia los obnubila al punto del menosprecio total a sus adversarios. La construcción de las candidaturas y eventuales ascensos al poder Fox, Peña y López Obrador se gestaron en condiciones de debilidad por cuestiones económicas, de seguridad y de legitimidad de los gobiernos de Zedillo, Calderón y Peña, respectivamente, pero candidaturas que estuvieron a prácticamente nada de convertirse en exitosas, como las de Cárdenas o la de López Obrador en 2006 obedecieron a la soberbia de De la Madrid y Fox. El tiempo, los momentos y las coyunturas de debilidad o soberbia desde el gobierno en turno definen las candidaturas de oposición cuando estas tienen potencial o resultan exitosas.

Las anteriores reflexiones vienen a cuento por lo que ha sucedido durante las últimas semanas en las que el gobierno de la presidenta Sheinbaum la ha emprendido en contra Lorenzo Córdova y Ricardo Salinas Pliego. Tanto el ex consejero presidente del INE como el empresario han visto crecer sus bonos no tanto porque estén construyendo una candidatura opositora, sino porque el gobierno y Morena los reconocen como adversarios al proyecto de la Cuarta Transformación. La relevancia que no habían tenido por sus propios movimientos la han alcanzado gracias a los golpes que desde el gobierno les han propinado. Algo similar está ocurriendo en la Ciudad de México, donde la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega se ha convertido en el blanco de los ataques del gobierno local y de parte importante de los liderazgos de Morena, incluso a nivel nacional. En nuestra próxima colaboración analizaremos los aspectos principales que han provocado que Córdova, Salinas y Rojo de la Vega hoy sean las figuras más notables de la oposición sin siquiera tener un planteamiento respecto de lo que harían en caso de encabezar una candidatura. Por lo pronto, quizá lo que convendría valorar son las razones que han llevado a los gobiernos federal y local, así como a Morena y varios grupos de esa entelequia que es la Cuarta Transformación a emprenderla en contra de un académico y ex consejero electoral, un controversial empresario y una joven alcaldesa y ponerles encima un reflector que les ha dado la notoriedad que solos no habían alcanzado. ¿Se trata de una muestra de la debilidad o más bien dibuja la soberbia de quienes ejercen el poder? Solo el tiempo dirá si para el gobierno y Morena no resulta un error centrar la atención más en el adversario que en ellos mismos.

Profesor de la UNAM

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