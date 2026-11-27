Salón de clases en México

El secretario Mario Delgado compareció el 24 de noviembre ante el Senado con cifras que parecen contundentes: presupuesto de 1.3 billones de pesos para 2027, casi 20 millones de estudiantes con beca, más de 73 mil planteles atendidos por La Escuela es Nuestra, más de 150 millones de libros entregados y analfabetismo en 3.8%, el más bajo en la historia del país.

Es un avance en cobertura. Sería injusto negarlo. El problema es más profundo, en México hemos confundido que todos entren a la escuela con que todos aprendan en la escuela. Mientras no separemos esas dos cosas, la educación básica, media superior y superior seguirá debiendo mucho a la sociedad.

En educación básica, la deuda ya no es de acceso, es de aprendizaje. Casi todos los niños están en primaria y secundaria, tienen beca Rita Cetina, libros gratuitos y revisión de salud con Vive Saludable, Vive Feliz. Pero estar en un salón no garantiza leer con comprensión, resolver matemáticas o escribir un texto coherente. Seguimos con estudiantes que avanzan de grado sin dominar lo esencial, en escuelas sin internet funcional, computadoras útiles, bibliotecas vivas o maestros de inglés.

La prohibición del celular y el programa ABC de las emociones son medidas correctas, pero no sustituyen a psicólogos escolares ni a una evaluación honesta que diga qué está aprendiendo cada niño.

En media superior, el gobierno presume su logro más visible, eliminar el examen de ingreso. Con Mi Derecho, Mi Lugar, 17 entidades ya quitaron su examen, 678 mil jóvenes eligieron su preparatoria y 96% quedó en sus tres primeras opciones, frente al 50% del viejo COMIPEMS. Además, se construyen 31 bachilleratos, hay 485 acciones de ampliación y 370 Bachilleratos Margarita Maza, con meta de 400 mil lugares al 2030. Es un cambio justo. Ningún joven debería definir su futuro en una tarde de examen. Pero quitar el examen no resolvió lo que el propio secretario reconoció: a los jóvenes no les gustaba la oferta educativa. El abandono sigue alto porque muchos entran a una preparatoria elegida por cercanía, no por vocación, y encuentran planes desconectados del trabajo y de la universidad.

El nuevo Bachillerato Nacional promete doble certificado y carreras de robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, electromovilidad, ciberseguridad y semiconductores. La propuesta es atractiva. La pregunta que el informe no responde es quién va a enseñar eso en planteles sin laboratorio, sin conectividad estable y sin docentes capacitados. Sin esa base, la innovación curricular se vuelve folleto, no competencia real.

En educación superior, el discurso es de expansión. Se anuncian 245 mil nuevos espacios, más de 20 sedes de la Rosario Castellanos, 239 sedes de la Universidad para el Bienestar y meta de 800 mil lugares para llegar a 55% de cobertura. México presume ser el segundo país de la OCDE en egreso de ingenieros, con más de 172 mil en 2024.El dato es real, pero incompleto. Tener más universidades no es tener mejor universidad. No es lo mismo estudiar en el Politécnico, en la UNAM o en una universidad estatal consolidada, que hacerlo en una sede nueva sin condiciones básicas. Expandir sin calidad crea una ilusión de movilidad: el joven obtiene un título, pero no las competencias para ejercerlo.

A eso se suma la empleabilidad. Hacia 2030 desaparecerán 92 millones de empleos y se crearán 170 millones nuevos. Saberes y el Centro de Formación en Inteligencia Artificial son intentos valiosos, pero marginales frente a millones de egresados en la informalidad o fuera del país. México forma ingenieros y luego los exporta, porque aquí no hay industria que los absorba.

Todo esto nos lleva al punto central, el gobierno convirtió la beca en su principal política educativa. La beca es necesaria. Evita que un joven abandone por falta de pasaje, comida o útiles. Pero no evita que abandone porque nadie le enseña a pensar críticamente, a escribir, a programar o a emprender. Pero tambien carecen de habilidades, un becario que egresa sin comprensión lectora, sin inglés y sin herramientas digitales seguirá siendo realmente vulnerable.

Si queremos la República educadora, humanista y científica que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum, la medida del éxito debe cambiar. En básica, medir cuántos aprenden, no cuántos están inscritos. En media superior, medir cuántos terminan por convicción y cuántos encuentran trabajo o universidad. En superior, medir cuántos trabajan en lo que estudiaron, cuántos investigan, cuántos innovan y cuántos se quedan en México porque aquí hay futuro.

La educación es el escudo de la soberanía. Pero un escudo no se construye con discursos históricos ni con cifras de cobertura. Se construye con el prestigio de egresados bien formados, escuelas dignas, planes pertinentes y evaluación docente honesta.

Hoy el sistema ya logró que todos entren. Pero aún no logra que todos aprendan, que todos terminen y sobre todo, que asuman que la educación es para que todos vivamos mejor. Esa es la deuda. Como lo dijera Paulo Freire: Contruir una alternativa o futuro posible aún no realizado, pero alcanzable mediante la acción crítica y colectiva. Dónde con la acción se logre la diferencia entre “ser” y “ser más” Es decir lo Inédito Viable