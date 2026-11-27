Fiscalización (Cuartosuro)

Hay una idea que se repite en la administración pública y que ya debería estar superada, que la prevención de lavado de dinero es un tema de bancos y no de gobiernos. Lo escucho seguido en mesas de trabajo. Y no es que la banca no tenga su parte, pero el error es creer que el erario no corre los mismos riesgos. Las redes de corrupción no son tontas. Usan exactamente las mismas estructuras opacas que cualquier lavador: fideicomisos sin transparencia, empresas fachadas, facturación simulada. El dinero del presupuesto se dispersa por ahí y cuando la auditoría llega, ya no hay a quién reclamarle.

Lo vi de cerca. Durante los procesos de extinción de fideicomisos federales, y en las más de quince mil acciones de control y fiscalización que encabezamos desde la Subsecretaría de Control y Auditoría en el Estado de México, quedó claro que los desvíos no son errores administrativos aislados. Son esquemas diseñados. Alguien se sienta a pensar cómo ocultar al beneficiario controlador. Alguien arma la empresa fachada. Alguien simula la operación comercial. No es un descuido; es un diseño.

Y la fiscalización tradicional, la que revisa facturas meses después de que el dinero desapareció, llega tarde. Llega cuando ya hay litigios, cuando los responsables se escondieron detrás de tres prestanombres, cuando el daño patrimonial ya está consumado. Eso no es fiscalizar; es documentar la pérdida.

Por eso insisto en algo que parece técnico, pero es profundamente político, hay que aplicar la metodología de prevención de lavado directamente sobre el ejercicio presupuestal. Trazabilidad total de los recursos. Identificar a los dueños reales de las empresas proveedoras, no solo a los representantes legales. Cruzar bases de datos entre contralorías, unidades de inteligencia financiera y entes de fiscalización superior. Eso no es burocracia; es inteligencia aplicada al gasto.

El estándar del FATF-GAFI no es un capricho internacional. Es una guía probada para cerrar los huecos por donde se escapa el dinero. Y en México tenemos huecos grandes. Los fideicomisos públicos, por ejemplo, suelen operar bajo esquemas de excepción que facilitan la discrecionalidad. No todos, pero muchos. Y cuando se les audita con rigor, se descubre que el beneficiario controlador es el mismo de siempre, o que la empresa proveedora se creó tres semanas antes de ganar el contrato.

La prevención no es un obstáculo para ejecutar obras. Es lo contrario, auditar con rigor técnico protege el presupuesto antes de que se pierda en litigios interminables. Protege la obra misma. He visto proyectos detenidos años porque el dinero se desvió y nadie pudo comprobar nada a tiempo. Eso también es un costo social.

Si los órganos internos de control asumen estas herramientas de inteligencia y dejan de actuar como simples revisores de papel, el Estado mexicano tendrá una barrera real contra la impunidad. No se trata de convertir a cada auditor en un policía financiero, pero sí de que cada peso tenga nombre y apellido. De que el beneficiario final no sea un misterio. De que la factura no sea el único documento que importa.

El saqueo institucional no se combate con discursos. Se combate con trazabilidad, con cruce de datos, con auditorías que entiendan cómo opera una red de lavado. La fiscalización tiene que llegar antes, no después. Y eso es una decisión política, no técnica. Los que hemos estado en el otro lado del escritorio, revisando expedientes que no cuadran y empresas que aparecen y desaparecen, sabemos que el sistema no falla por casualidad. Falla porque se le deja fallar.