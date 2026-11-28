Alessandra Rojo de la Vega FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

En la alcaldía Cuauhtémoc, el melodrama no es una ocurrencia ocasional, sino la forma permanente de hacer política de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien ha hecho de su gestión una telenovela seriada de tercer nivel.

​El último capítulo protagonizado por la «primera actriz» de Cuauhtémoc fue escenificado el viernes 19 de noviembre en el Congreso de la Ciudad de México, donde la alcaldesa volvió a utilizar el guion cursi que ha marcado su administración.

Allí puso en escena otro montaje de autovictimización, ahora para evitar ser exhibida en público por su pésimo desempeño en la alcaldía y para no rendirle cuentas a la representación ciudadana sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto.

​Nada nuevo. La «tiktokera» —sobrenombre con el que la bautizaron por su adicción a las redes sociales— ha construido su trayectoria pública con base en el show, la confrontación y la eterna victimización.

En lugar de gobernar con la razón, convierte cada episodio de su gestión en un frívolo escándalo para acaparar los reflectores, eludir el fondo de los problemas y multiplicar el alcance en los algoritmos de las redes sociales, el único jefe al que le rinde cuentas Rojo de la Vega.

​Su paso por la alcaldía, desde su campaña, ha estado marcado por asumir el papel de víctima.

El 11 de mayo de 2024, en plena recta final de la contienda electoral por la demarcación, denunció un ataque armado fantasma en su contra.

Este episodio catapultó su cierre de campaña y empujó su llegada al cargo, en medio de cuestionamientos sobre la utilización del supuesto agravio como motor electoral.

​Ya al frente de la alcaldía, esta lógica de convertirse en víctima para posicionar su imagen pública se repite con distintas escenografías.

Por ejemplo, en julio de 2025, sin contar con atribuciones y facultades ni el dictamen del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la CDMX, impuso el retiro de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto «Che» Guevara, vinculadas a la histórica banca que rememora su encuentro en la colonia Tabacalera.

Lo disfrazó como demanda ciudadana y, pese a los reclamos sobre su autoritario ataque a la memoria histórica de la ciudad, la provocación tuvo el impacto mediático calculado.

​Durante la conmemoración del Día de la Independencia el pasado 15 de septiembre, mostró su ignorancia sobre el significado nacional de esa fecha al mandar colocar una extensa alfombra roja y vestirse como si acudiera a la premiación de los Óscar para emitir su Grito.

En febrero de 2026, a falta de acciones de gobierno qué informar, provocó un choque vecinal en la zona de San Cosme durante un presunto operativo sorpresa contra la informalidad, con el fin de denunciar agresiones en un su contra.

La noche del 16 de junio de 2026 registró otro montaje similar, esta vez durante un recorrido nocturno en la calle Génova, en la Zona Rosa, donde volvió a victimizarse.

Cada hecho sigue el mismo patrón: irrupción, confrontación, denuncia mediática y traslado del debate hacia la víctima, que siempre resulta ser la alcaldesa. Con ello, retomó la herencia de estridencia y trivialización de la política que ya había dejado su antecesora Sandra Cuevas.

​El problema de fondo, es que el espectáculo continúa y ha sustituido por completo a la gestión pública; a esto se suman frívolas giras internacionales y reuniones vacías de contenido con integrantes de la ultraderecha europea.

Se trata de una administración basada en la apariencia para esconder la ineptitud y la carencia de resultados tangibles.

​Mientras tanto, hartos de escaramuzas y frivolidades, los habitantes de Cuauhtémoc siguen a la espera de servicios urbanos, seguridad y soluciones verdaderas a sus cada día más graves problemas vecinales.