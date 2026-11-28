El Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN) es la instancia superior académicamente del Sistema Educativo Militar (SEM), adscrito a la Universidad de Defensa Nacional, que fue instalado el 4 de octubre de 2018 y, actualmente, tiene la misión de formar investigadores; generar, sistematizar, preservar, difundir y divulgar conocimiento; así como consolidar una comunidad académica líder en materia de desarrollo y seguridad nacionales.

La inspiración del IMEESDN es crear un espacio de intercambio de ideas intenso y permanente entre investigadores de diversas disciplinas sociales y con extracción civil y militar. Su claustro de profesores está integrado mayoritariamente por personas no integrantes de las fuerzas armadas y, en sus ocho años de funcionamiento, tiene 34 egresados del Doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional (13 civiles y 21 militares) y 328 alumnos egresados de los diplomados (168 militares y 160 civiles). En estos programas son docentes especialistas en la materia con una amplia gama ideológica y de formación profesional. A la fecha, 14 miembros del SNII están adscritos a este centro de investigación.

La labor de difusión y divulgación se realiza a través de diálogos semestrales, un seminario internacional, presentaciones mensuales de libros, la edición de libros (particularmente con Tirant Lo Blanch) y participación activa en seminarios, congresos, encuentros internacionales y colaboraciones en investigación de diversa índole, nacionales e internacionales. Hay un uso intensivo en redes como medio de difusión abierta a los internautas. Además, ha celebrado 22 cartas de entendimiento con instituciones de educación superior del país y el extranjero, entre las que destacan la UNAM, a través del SUEDSI, el IPN, COLMEX, CIDE, FLACSO, UDLAP, UIA, ITAM, INACIPE, CIESAS, Instituto Matías Romero, Universidad Autónoma de Nuevo León, INAP, y la Universidad Panamericana, entre otras.

La labor editorial de este año fue la publicación de: Memorias del conversatorio con Göttinga, en colaboración con el INAP; la Seguridad privada en el Estado mexicano, en colaboración con ASUME; la Función Pública en el Estado mexicano, en colaboración con el INAP, y el Derecho Operacional y Fuerzas Armadas, en colaboración con el INACIPE. El libro Drones y conflicto en el siglo XXI. Tecnología, asimetría y los nuevos desafíos a la Seguridad Nacional, editado el año pasado, fue premiado por la AMERI, en su congreso nacional de Guadalajara.

Los directores del IMEESDN han sido militares, con grado de doctores y generales, con carrera académica dentro y fuera del Sistema Educativo Militar, Óscar René Rubio Sánchez (2018- 2019), Gilberto Hernández Andreu (2019-2020), Rafael Paz del Campo (2021-2026) y Eduardo Emilio Zárate Landero (2026). Dos de sus subdirectores han sido civiles, situación extraordinaria, el maestro Felipe Cangas y quien escribe.

La descripción de la naturaleza, adscripción, misión y actividades del IMEESDN tiene como finalidad llamar la atención de la importancia de que existan espacios donde se entablen relaciones civiles y militares profundas con base en la convivencia en los procesos de formación de investigadores y la consolidación de una comunidad académica, con enfoques transversales de derechos humanos, inclusión y género.

La empatía entre enfoques de estudio, la conciencia de que los problemas son comunes a la sociedad, la administración pública y las fuerzas armadas, la convicción de que el pensamiento estratégico es indispensable en el trazado de futuros deseables y alcanzables son indispensables para que, desde la academia, se proporcionen elementos de análisis para la formulación de políticas públicas.

Este enfoque, incluyente, se incorpora al proyecto de la iniciativa de Ley de la Universidad de Defensa Nacional, presentada el 18 de noviembre pasado, que organiza la impartición de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos en todos los niveles del SEM, a través de 44 planteles. Destacó la importancia que esta propuesta legislativa otorga a la investigación científica y al avance de la ciencia. Además, la Universidad contará con un consejo académico, que seguramente será otro espacio más de intercambio de ideas que fortalecerán las relaciones civiles y militares, como ya existe en el IMEESDN.

En 2018, el alta en el SEM del IMEESDN fue una acción exploratoria, que pretendía ampliar la participación de los civiles como investigadores, docentes y alumnos, que ya sucedía desde los años noventa del siglo pasado en el Colegio de la Defensa Nacional. En ese sentido, las convocatorias al doctorado y a los diplomados son abiertas, de tal manera que acuden investigadores independientes no pertenecientes a las instituciones estatales y que aportan visiones exógenas a las administraciones públicas civiles y militares.

La seguridad y desarrollo nacionales son temas centrales en la investigación de las condiciones geopolíticas actuales. La colaboración civil-militar en estos estudios contribuye a que se construyan explicaciones compartidas de las dinámicas de los poderes de los estados y se genere conocimiento útil para que los responsables de insertar exitosamente a México en el nuevo orden mundial con una visión más integral y democrática.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

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