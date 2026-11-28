El dinero te pone a prueba en dos situaciones opuestas a la vez: tanto cuando falta como cuando abunda. En otras palabras, en su presencia y en su ausencia. En la escasez, examina tu resistencia; en la abundancia, el dominio sobre ti mismo. En ambas revela tu carácter verdadero.

Adalberto Ortiz: Autor de Poderoso compañero es el dinero, Las luciérnagas (ambos en Océano) y siete títulos más. Cofundó el primer servicio de banca empresarial digital en México. Estudia y escribe sobre dinero, inclusión financiera y política. (Cortesía)

Es muy probable que hayas escuchado que el dinero cambia a las personas. Incluso que solo revela quién eres. Yo mismo, en Poderoso compañero es el dinero (editorial Océano), he explicado cómo el dinero es un amplificador de nosotros mismos, puesto que en realidad no te cambia, sino que te permite magnificar lo que ya eres, y puede ser tu personalidad más luminosa o tu sombra. Sin embargo, esta es una verdad a medias.

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El dinero en la escasez

Cuando hay muy poco dinero, muestra con más claridad nuestros miedos, prioridades e ilusiones, puesto que resulta más fácil identificar esos estados mentales porque cada decisión es una renuncia muy clara: pagar una cosa significa prescindir de otra. Cuando se vive al día, cubrir el transporte, por ejemplo, significa dejar de comprar una camisa que nos hacía ilusiones; pagar los servicios hogareños implica dejar atrás cualquier diversión, por solo mencionar situaciones cotidianas.

Lo más doloroso de la escasez es que a largo plazo deteriora de manera silenciosa la paciencia, la generosidad y la capacidad de asumir riesgos, porque en ese contexto nos mantiene bajo una presión constante. Después de largos periodos de carencia, tendemos a perder la confianza en nosotros mismos y en el futuro. Esto se convierte en un ciclo vicioso del cual es muy difícil salir.

En 1993, J. K. Rowling, la autora de la saga Harry Potter, regresó a Edimburgo con su hija de pocos meses y los primeros tres capítulos de una novela en la maleta. Su matrimonio había terminado y dejó Portugal, donde trabajaba como profesora de inglés. Rowling comenzó aquella nueva etapa dependiendo de las ayudas sociales, así que conseguir un trabajo era necesario. Tenía estudios universitarios y experiencia laboral, pero necesitaba que alguien cuidara a su hija, Jessica. Su madre había muerto y su hermana trabajaba de tiempo completo. Las plazas públicas gratuitas de cuidado infantil se reservaban entonces para niños considerados en riesgo. Como ella sí podía atender a su hija, su caso quedó descartado. Al poco tiempo consiguió algunas horas de trabajo en una iglesia, donde ordenaba archivos y mecanografiaba documentos. La ministra le permitía llevar a Jessica y le pagaba quince libras esterlinas semanales.

Años después, al recordar aquel periodo, explicó que se había considerado un fracaso. Su matrimonio había durado muy poco, carecía de un empleo estable y vivía con una precariedad que nunca había deseado para su hija. En un discurso lo expresó así: “La pobreza implica miedo y estrés y, en ocasiones, depresión”. Para ella, aquellos años habían sido oscuros. Sin embargo, siguió escribiendo. Aprovechaba los ratos en que Jessica dormía en su carriola para trabajar en los cafés de la ciudad. Terminó el manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal en 1995. Entre la primera idea y el manuscrito completo habían transcurrido cinco años.

El proceso estuvo lleno de vacilaciones. En una entrevista contó que a veces le parecía absurdo seguir escribiendo y abandonaba el manuscrito, pero siempre volvía a él. A medida que avanzaba, esa desidia fue menos frecuente, hasta que comenzó a confiar de manera más firme en lo que estaba haciendo. Rowling explicó que la falta de dinero terminó por darle una claridad que antes le faltaba y concentró sus esfuerzos en terminar el trabajo que consideraba más importante. Además, descubrió una voluntad y una disciplina mayores de las que se había atribuido.

En junio de 1997, Bloomsbury publicó la novela. El éxito que tuvo resolvió todas las carencias económicas. Años más tarde, con la saga completa publicada, Rowling destinó parte de sus recursos a organizaciones que atendían a mujeres, niños y familias en situación de vulnerabilidad y apoyó a la fundación Gingerbread, dedicada a las familias con un solo progenitor. Lo que vivió determinó aquello que quería apoyar ahora que estaba del lado de la prosperidad. Uno de los recuerdos que más orgullo le produjo era de su propia hija. Al hablar de sus primeros años, Jessica le dijo: “Nunca supe que éramos pobres. Sólo recuerdo que era feliz”.

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El dinero en la abundancia

Quienes tienen la fortuna de vivir en esa condición también están bajo un escrutinio, no de dolor, sino de libertad. Dado que no se trata de un sufrimiento, es imposible considerarlo como adversidad. Sin embargo, la abundancia pone a prueba la moderación, la empatía y la capacidad de aceptar límites cuando ya no son impuestos desde afuera. Emergen entonces con toda claridad los deseos, los límites y las decisiones cuando la necesidad deja de gobernarnos, puesto que al ya no existir ésta, ya no ronda solamente la cuestión de qué necesitas, sino qué deseas. De hecho, afloran otras inquietudes: ¿cuánto buscas impresionar?, ¿realmente sabes compartir?, ¿abusas del poder?, ¿cuánto placer eres capaz de consumir antes de dejar de disfrutarlo? O dicho con otras palabras: la abundancia revela lo que una persona hace cuando puede salirse con la suya.

Así como la carencia deforma lentamente nuestro carácter, la abundancia prolongada hace lo mismo y es muy difícil que nos demos cuenta. El lujo y el placer sin medida eliminan la capacidad de asombro y gratitud, a la vez que nos hace insensibles con los demás y crea el espejismo de que somos más importantes de lo que realmente somos.

Algo importantísimo cuando se vive en abundancia es aprender a reconocer cuánto es suficiente. Aquí regresamos a la primera ley, que es conocerse a uno mismo. Si no lo hacemos, seremos presa fácil de la avaricia o la codicia. Así fue el caso de Bernie Maddof, al que todos conocemos como el gran defraudador del siglo. Lo que no muchos saben es que no siempre fue así.

En 1960 Bernie Madoff fundó una firma de intermediación bursátil que facilitaba la compraventa de acciones. De manera paralela, empezó a administrar inversiones de particulares. Su suegro, un contador que confiaba en él, le recomendaba clientes. Entre ellos había familiares, amigos y conocidos de la familia. La confianza que recibía tenía así un significado muy personal.

Dos años después se presentó una circunstancia que marcaría su trayectoria. Según la reconstrucción de Diana Henriques, periodista que investigó el caso y entrevistó a Madoff en prisión, una caída del mercado en mayo de 1962 golpeó las inversiones que realizó para aquellas personas, dado que había colocado el dinero en acciones especulativas e inadecuadas. Las pérdidas fueron devastadoras. Sin embargo, Madoff decidió ocultarlo. Utilizó las ganancias que su firma había obtenido durante sus primeros dos años para recomprar aquellas acciones y pidió dinero prestado a su suegro para reponer el capital del negocio. Los clientes recuperaron su dinero sin conocer lo ocurrido, y entonces pensaban que Madoff los había protegido durante una crisis que había perjudicado a muchos otros inversionistas. El encubrimiento le posibilitó conservar la admiración.

Podría haber reconocido el error incluso después de devolverles el dinero, pero le pareció mejor idea mantener el secreto. Henriques interpreta esa dificultad para admitir el fracaso como un rasgo central de su conducta. En su opinión, a Madoff le resultaba más fácil vivir consigo mismo como mentiroso que aceptar verse como fracasado.

Con el tiempo, el engaño se convirtió en un modus operandi. La investigación de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense documentó que, desde comienzos de los años setenta, Madoff pidió a uno de sus operadores, David Kugel, información sobre transacciones pasadas. Sus colaboradores comenzaron a utilizar esos datos para falsificar operaciones en las cuentas de los inversionistas mostrando compras, ventas y ganancias que jamás habían ocurrido.

Así, los clientes al revisar los resultados confirmaban que su patrimonio estaba creciendo. Sin embargo, cuando alguien pedía retirar dinero, hacía falta efectivo verdadero. Madoff pagaba esos retiros con los depósitos de otros clientes. De esa manera funcionaba el esquema Ponzi que posteriormente reconocería ante el tribunal. Cada aportación nueva garantizaba ciertos recursos disponibles y los clientes mantenían la confianza. Nada que sospechar. Una mentira que al inicio era una operación simple, ahora ya era una estructura empresarial.

En 1992 volvió a presentarse una oportunidad de enfrentar la farsa que había construido. Una agencia llamada Avellino & Bienes, firma que reunía dinero de clientes para invertirlo con Madoff, comenzó a notar ciertas inconsistencias en sus registros y amenazó con revelarlas ante las autoridades. Madoff ordenó entonces rehacer tres años de estados de cuenta para que las versiones coincidieran. Además, consiguió financiamiento para cubrir las devoluciones solicitadas por Avellino & Bienes. Superó aquella crisis y continuó operando. Es decir, una vez más había apagado la posibilidad de ser descubierto… ¡por medio de nuevas falsificaciones!

El teatro duró muchos años más, hasta que en la crisis de 2008 fue imposible hacer frente a devolver 7000 millones de dólares. El descubrimiento no lo hizo la autoridad, sino sus hijos, que para entonces trabajaban con él, y ellos lo denunciaron. Claramente, Madoff nunca fue consciente de sus límites.

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La doble revelación

Ocurre cuando una persona ha conocido ambas condiciones. Quien ha vivido la escasez y alcanza la abundancia enfrenta una decisión silenciosa: utilizar lo aprendido para vivir con mayor conciencia o intentar borrar su pasado mediante el consumo, la acumulación y el reconocimiento.

Algunas personas conservan el miedo de la pobreza aun después de hacerse ricas. Otras conservan la disciplina de no derrochar. El mismo pasado puede producir prudencia o avaricia; gratitud o una necesidad interminable de demostrar que ya no se pertenece al lugar del que se salió.

Por eso, el dinero no revela una sola identidad, sino nuestras distintas versiones de quiénes somos cuando no podemos elegir o cuando finalmente podemos hacerlo. Lo importante es quiénes decidimos ser después de haber conocido ambas situaciones. Por eso me parece ejemplar la historia de Job, un hombre justo que parecía tenerlo todo: riqueza, una familia numerosa y una profunda fe en Dios. Entonces, una sucesión de desgracias le arrebató sus bienes, sus diez hijos y la salud. Abrumado, rasgó su manto y cayó al suelo, pero sin dejar de bendecir a Dios: “Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito”. Job se lamentó hasta maldecir el día de su nacimiento. Su fe vivió el dolor en lo más profundo. Al final, Dios restauró su prosperidad y duplicó sus bienes. Sin embargo, la transformación interior ya había ocurrido: Job reconoció los límites de su comprensión y alcanzó una relación más profunda con Dios. Además, conservó suficiente generosidad para orar por los amigos que habían juzgado injustamente su desgracia. Su historia permite comprender las dos caras de esta ley: la pérdida reveló la firmeza de sus convicciones; superarla acrecentó su humildad y su compasión. Conoció la abundancia, luego el desamparo y de nuevo la abundancia.

Esta es la sexta ley: la escasez o la abundancia revelan quién eres realmente.

Consejo práctico: ni la escasez ni la abundancia tienen relación con tu valor como persona, nunca te sientas menos por tener poco, ni te sientas más por tener mucho, porque así inician las peores decisiones financieras.