Gobierno del estado licitó 20 mil sillas para el desfile de la Batalla del 5 de mayo (Presidencia)

A menos de una mes de la Conmemoración de la Batalla de Puebla, el gobierno del estado se prepara con la contratación de servicios para la realización de los distintos eventos alucivos a la fecha histórica.

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de Adjudicaciones condujó una lícitación pública para la entrega de mil 500 sillas plegables acojinadas, sin coderas, fabricadas en acero con vinil negro y 400 fundas de tela color blanco especialmente para cubrir el mobiliario.

Además de un un equipo operativo mínimo de 10 personas, quienes deben acreditar experiencia comprobable en el armado, montaje y desmontaje de estructuras, además de poseer certificaciones oficiales en seguridad para trabajos en alturas y manejo de herramientas.

El fallo definitivo de la licitación identificada con el número GEP-SPFA-LPN-071-293/2026 está previsto para notificarse a partir de las 17:30 horas del 17 de abril, por lo que, una vez adjudicado, el proveedor seleccionado tendrá la responsabilidad de ejecutar el servicio integral desde el momento de la firma del contrato hasta el 15 de mayo del mismo año.