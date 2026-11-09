Ejecutan desalojo de gasolinera de Calzada Zaragoza tras un años de revocación de permisos

Desalojo de gasolinera en Puebla

Elementos de la Policía Estatal de Puebla ejecutaron una orden judicial para desalojar una gasolinera ubicada sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la calle Valladolid, en la capital poblana. La diligencia provocó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de Protección Civil municipal y estatal, que intervino para realizar el procedimiento y prevenir riesgos en las instalaciones.

Durante la mañana, vecinos de la zona difundieron videos en redes sociales en los que se observó la presencia de patrullas estatales, integrantes de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) y personal de Protección Civil. La estación de servicio fue acordonada mientras se desarrollaban las acciones para cumplir con la resolución judicial.

Como parte del operativo, los equipos de Protección Civil se encargaron de cerrar las válvulas de la gasolinera para evitar posibles incidentes relacionados con el manejo de combustible. En la zona también permanecieron elementos de seguridad de los distintos órdenes de gobierno durante el desarrollo de la diligencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado quién promovió el procedimiento, qué juzgado emitió la orden ni cuál es el conflicto legal que derivó en el desalojo. Tampoco se han reportado personas detenidas, incidentes durante la intervención o afectaciones a establecimientos cercanos.

Gasolinera tenía antecedente administrativo

El operativo ocurre en un contexto de antecedentes relacionados con la situación legal de estaciones de servicio en Puebla. En septiembre de 2025 se dio a conocer que una gasolinera operada por Benzine SA de CV, ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza 217, enfrentaba un procedimiento para revocar su permiso de venta de combustibles.

En ese caso, la entonces Comisión Nacional de Energía determinó iniciar el proceso para cancelar la autorización PL/2560/EXP/2015, mediante el acuerdo CT/4.SO/7-2025, emitido el 13 de agosto de ese año.

Sin embargo, el procedimiento administrativo relacionado con el permiso de expendio y la orden judicial de desalojo corresponden a procesos distintos. La posible revocación de una autorización para vender combustible no representa, por sí misma, una orden para desalojar un inmueble.

Por ahora, la intervención de la Policía Estatal y de Protección Civil confirma el cumplimiento de una diligencia judicial en la estación de servicio de Calzada Zaragoza, aunque todavía no se conocen los motivos específicos que llevaron a su ejecución.

Se espera que las autoridades involucradas den a conocer información sobre el origen del conflicto, las partes relacionadas y las consecuencias legales del procedimiento.