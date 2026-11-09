The Santa Run llegará al Parque del Arte en Puebla con regalos, rifas y música

La temporada navideña llegará al Parque del Arte con la primera edición de The Santa Run Puebla 2026, una carrera recreativa que reunirá a familias, niños y aficionados al deporte, quienes podrán participar vestidos de Santa Claus y disfrutar de música, regalos, rifas y diferentes actividades.

El evento se realizará el próximo domingo 20 de diciembre, a partir de las 7:00 horas, en el Parque del Arte, ubicado en la zona de Angelópolis. La actividad busca ofrecer una experiencia diferente para celebrar las fiestas decembrinas mediante el deporte y la convivencia familiar.

Los organizadores prepararon tres modalidades para los participantes: recorridos de uno, cinco y 10 kilómetros, con la intención de que personas de diferentes edades y condiciones físicas puedan sumarse a esta actividad.

La carrera no tendrá un carácter competitivo, por lo que los asistentes podrán correr, trotar o caminar durante el recorrido. La modalidad de un kilómetro está pensada principalmente para familias, niñas, niños y personas que buscan participar en una actividad recreativa.

Uno de los atractivos será que los participantes deberán portar un traje de Santa Claus, incluido en el paquete de inscripción, que también contempla un número de corredor y una medalla conmemorativa. La cita para los corredores será a las 6:40 horas, mientras que el calentamiento comenzará a las 6:50 horas y el arranque está programado para las 7:00 de la mañana.

Además de la actividad deportiva, la jornada contará con un programa de entretenimiento después de la carrera, en el que habrá música en vivo, espacios para fotografías, regalos, rifas y activaciones de diferentes patrocinadores.

Cada participante podrá utilizar su número de corredor para participar en la rifa de premios que se realizará al finalizar el recorrido. De esta manera, los organizadores buscan que la celebración continúe después de cruzar la meta.

La primera edición de The Santa Run en Puebla espera reunir a 600 participantes. De acuerdo con los organizadores, ya se cuenta con más de 450 personas inscritas, por lo que se mantiene abierta la convocatoria para quienes deseen formar parte de esta experiencia navideña. Las inscripciones se realizan a través de la plataforma Asdeporte, con precios que comienzan desde los 490 pesos, aunque pueden variar dependiendo de la modalidad y los beneficios seleccionados.

Como parte de la organización, la entrega de paquetes para los corredores se llevará a cabo el sábado 19 de diciembre, de 10:00 a 15:00 horas, en el Parque del Arte. Los participantes deberán presentar su identificación oficial y la confirmación de inscripción para recibir su kit.

La llegada de esta carrera representa una nueva alternativa de entretenimiento para la capital poblana durante diciembre, al combinar la actividad física con actividades familiares y el ambiente característico de las celebraciones navideñas.

Con disfraces, música y regalos, The Santa Run busca convertir el Parque del Arte en un punto de encuentro para cientos de personas que quieran celebrar la Navidad de una manera diferente.