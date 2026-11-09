Chignahuapan anuncia cartelera artística para celebrar 30 años de la Feria Internacional del Árbol y la Esfera

La tradición artesanal, la música y las expresiones culturales volverán a reunirse en Chignahuapan con la celebración de la edición número 30 de la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2026, una de las festividades más representativas de la temporada navideña en Puebla.

Del 27 de noviembre al 6 de diciembre, este Pueblo Mágico recibirá a visitantes de diferentes partes del país, quienes podrán conocer el trabajo de los artesanos dedicados a la elaboración de esferas de vidrio soplado, además de disfrutar de espectáculos musicales, actividades familiares y muestras gastronómicas.

Como parte de la programación, los organizadores dieron a conocer la cartelera artística que acompañará los diez días de celebración. Entre los artistas confirmados se encuentran Víctor Mendívil, Banda MS, El Trono de México, Los Bybys, Guerreras del K-Pop, Grupo Quintanna, Gerardo Ortiz y Cardenales de Nuevo León. También se contempla una función de lucha libre y una presentación sorpresa.

La programación comenzará el 27 de noviembre con Víctor Mendívil, mientras que el 28 se presentará Banda MS. El 29 será el turno de El Trono de México y el 30 de Los Bybys.

Para el 1 de diciembre se anunció el espectáculo Guerreras del K-Pop; el día 2 habrá lucha libre y el 3 se presentará Grupo Quintanna. El 4 de diciembre se contará con un artista sorpresa, además de actividades relacionadas con el Desfile Navideño.

En la recta final de la feria, Gerardo Ortiz se presentará el 5 de diciembre y los Cardenales de Nuevo León cerrarán la cartelera musical el domingo 6.

Sin embargo, uno de los principales atractivos de esta celebración será el pabellón artesanal, donde se espera la participación de más de 200 expositores que ofrecerán esferas, árboles navideños, coronas y diferentes adornos elaborados por manos poblanas.

La fabricación de esferas de vidrio soplado representa una de las actividades artesanales más importantes de Chignahuapan. Este oficio ha pasado de generación en generación y se ha convertido en parte de la identidad del municipio, que cuenta con cientos de talleres dedicados a su producción.

Los visitantes podrán conocer diferentes diseños, colores y técnicas utilizadas por los artesanos, además de adquirir directamente las piezas que se elaboran en la región.

La feria también contará con atracciones luminosas, juegos mecánicos y espacios gastronómicos donde se ofrecerán alimentos y platillos tradicionales de la Sierra Norte de Puebla.

La celebración representa una oportunidad para reconocer el trabajo de los productores locales y mantener vivas las tradiciones que distinguen a Chignahuapan, además de impulsar la actividad económica de los talleres, comercios, restaurantes y prestadores de servicios turísticos.

A tres décadas de su realización, la Feria Internacional del Árbol y la Esfera busca mantener su importancia como escaparate de la cultura artesanal poblana y como punto de encuentro para las familias durante las fiestas decembrinas.

Con música, artesanías y tradiciones navideñas, Chignahuapan se prepara para recibir a sus visitantes y mostrar por qué es reconocido como uno de los principales productores de esferas artesanales de México.