Gobierno de Armenta recibe reconocimiento de Ricardo Monreal; perfilan inversión de 128 mil mdp para Puebla en 2027

Puebla

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció al gobierno de Alejandro Armenta Mier por la coordinación que mantiene con las y los 19 diputados federales de Puebla para gestionar recursos, impulsar proyectos y atender las necesidades de la entidad. Durante el Segundo Informe de Actividades Legislativas de la bancada poblana de la LXVI Legislatura, también se perfiló una inversión de 128 mil millones de pesos para Puebla en 2027.

Monreal calificó a las y los legisladores poblanos como un grupo extraordinario por su compromiso con el estado y el país. Asimismo, destacó la disposición del gobernador para mantener una relación cercana, respetuosa y de colaboración con la bancada, lo que facilita la gestión de recursos y la atención de las necesidades de los municipios.

El legislador también reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a Puebla y la importancia de los recursos federales destinados a infraestructura, programas sociales, educación y saneamiento del río Atoyac.

Coordinación para impulsar obras

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que el trabajo legislativo es fundamental para defender la soberanía nacional, fortalecer los derechos de la población y gestionar presupuestos que se conviertan en beneficios directos para las familias poblanas. También reconoció la labor de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, así como la de sus coordinadores, Ricardo Monreal y Juan Antonio González Hernández.

El mandatario explicó que la participación de las y los diputados en el Programa de Obra Comunitaria permite vincular el conocimiento que tienen sobre las necesidades de sus regiones con las acciones del Gobierno del Estado. Este esquema contará con una inversión de mil millones de pesos durante su primer año, mil 500 millones en el segundo y dos mil millones para el próximo ejercicio.

Los recursos serán administrados por comités ciudadanos, con mujeres al frente de las tesorerías, para que las comunidades participen directamente en la gestión y aplicación del presupuesto.

Armenta también refrendó el respaldo de su administración al proyecto nacional encabezado por Claudia Sheinbaum y destacó la importancia de mantener la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, así como con los representantes legislativos, para impulsar obras y programas que atiendan las demandas de la población.

Por su parte, el coordinador de las y los diputados federales poblanos, Juan Antonio González Hernández, refrendó el compromiso de mantener la unidad de la coalición y acompañar la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en la defensa de la soberanía nacional, alimentaria, tecnológica y energética.

También señaló que el Plan Estatal de Desarrollo de Puebla mantiene una alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, bajo los principios de la bioética social y el humanismo mexicano. Llamó a anteponer los intereses colectivos a los personales para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

Bancada poblana reporta resultados legislativos

En el balance del segundo año de la LXVI Legislatura se informó que las y los diputados federales participaron en 92 sesiones ordinarias y respaldaron la aprobación de 117 dictámenes: seis reformas constitucionales, nueve nuevas leyes y 102 modificaciones a ordenamientos vigentes y decretos.

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas reportó la presentación de 350 iniciativas y destacó que más de dos millones de poblanas y poblanos reciben beneficios de los programas sociales federales. También mencionó que el programa La Escuela es Nuestra ha llegado a cuatro mil 500 planteles educativos en la entidad.

En materia de gestión social, la diputada Nora Merino Escamilla informó que, junto con el diputado Antonio López Ruiz, impulsó microcréditos por más de seis millones de pesos para 850 familias, la entrega de más de 20 mil paquetes de frutas y verduras y la capacitación de más de dos mil mujeres. Además, reconoció la colaboración del gobierno estatal para acercar estos apoyos a las comunidades.

Por su parte, la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez destacó que el informe representa un ejercicio de transparencia y responsabilidad pública, además de refrendar el compromiso del Partido Verde con las reformas y políticas sociales impulsadas por la presidenta de México.

Al cierre del encuentro, la diputada Claudia Rivera Vivanco entregó oficialmente el documento del Segundo Informe de Actividades Legislativas al gobernador Alejandro Armenta.