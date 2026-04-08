Puebla prepara Festival Regional de las Flores en Chiautzingo

La Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla, anunció la segunda edición del “Festival Regional de las Flores 2026”, un evento que se lleva a cabo con el objetivo de impulsar el turismo comunitario y fortalecer el trabajo de los productores.

Se llevará a cabo el 11 y 12 de abril la localidad de Chiautzingo situada en las faldas del volcán Iztaccíhuatl y a una hora de la capital.

En esta edición participarán 800 productores en 30 stand, quienes promoverán variedades como rosas, tulipanes, gladiolas y girasoles, entre otras. También se instalará un corredor artesanal y gastronómico.

Sumado a esas exhibiciones habrá una carrera a campo traviesa, por lo que la derrama económica se estima en más de medio millón de pesos.

Al resaltar el trabajo que realizan los agricultores de esta localidad, la directora de Productos Turísticos,

Mayra Yvet Sotero Juárez, directora de Productos Turísticos declaró que tal actividad representa el sostén económico para diversas familias por lo cual este festival es tan importante ya que con la llegada de asistentes se genera un círculo virtuoso.

Esta comunidad es la principal productora de rosa en la entidad, con la siembra de más de 500 hectáreas y su comercialización se realiza a nivel nacional, principalmente en estados como Veracruz, Oaxaca, Jalisco, solo por mencionar algunos.