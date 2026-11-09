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09 nov 2026 - 04:28 PM
Puebla
El desmantelamiento representó una afectación económica de aproximadamente 4 mil 132 millones de pesos
Autoridades no descartan encontrar más narcolaboratorios en Puebla tras recientes operativos
Por
Eidalid López
noviembre 09, 2026 at 3:54p.m. GMT-6
Autoridades no descartan encontrar más narcolaboratorios en Puebla tras recientes operativos
Tendencias