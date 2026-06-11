Recuperan cerca de 10 mil litros de hidrocarburo robado y detienen a un presunto huachicolero en Puebla

Recuperan hidrocarburo robado

Como parte de las acciones permanentes para combatir el robo y traslado ilegal de hidrocarburos, fuerzas de seguridad federales y estatales lograron el aseguramiento de casi 10 mil litros de combustible presuntamente robado, además de la detención de una persona y el decomiso de dos vehículos en distintos puntos del estado de Puebla.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), informó que los resultados derivan de los operativos de vigilancia implementados en zonas consideradas estratégicas para el combate a este delito.

El primer aseguramiento ocurrió sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la comunidad de San Lucas El Grande, donde elementos de seguridad interceptaron una pipa que transportaba más de seis mil litros de gas LP. Durante la revisión fue detenido José “N”, quien conducía la unidad y no pudo acreditar la procedencia legal del hidrocarburo, por lo que las autoridades presumen que fue obtenido de manera ilícita.

En una segunda intervención, realizada en el municipio de San Salvador El Verde, las corporaciones localizaron y aseguraron una camioneta que trasladaba dos tanques de almacenamiento con aproximadamente 3,800 litros de combustible. Tanto el vehículo como la carga quedaron bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

En total, las acciones permitieron recuperar cerca de 10 mil litros de hidrocarburos, una cantidad que representa un golpe a las redes de extracción y comercialización ilegal de combustibles, conocidas comúnmente como huachicol.

La persona detenida, junto con los vehículos y el combustible asegurado, fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, que será el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades legales derivadas del caso.