Universidad Tecnológica de Huejotzingo, Puebla abre Ingeniería en Producción Animal

UTH, Puebla abre Ingeniería en Producción Animal

La Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH), en Puebla, informo que abrió la Ingeniería en Producción Animal, la cual iniciará actividades en septiembre próximo. El objetivo de este programa es responder a las necesidades del sector pecuario en la región del Izta-Popo.

La implementación de este programa contó con la aprobación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), así lo informó la rectora de la UTH, Mirna Toxqui Oliver.

Además, la rectora señaló que esta casa de estudios posee actualmente 10 ingenierías y licenciaturas, así como dos maestrías. Con la apertura de esta ingeniería, la institución se consolida como una de las más importantes en el valle de la Sierra Nevada, entre Puebla y Tlaxcala.

También destaco que el proceso de admisión permanece abierto y que ya ha recibido inscripciones. Las y los estudiantes de ese programa adquirirán herramientas para diseñar, administrar y optimizar sistemas de producción pecuaria, aplicar prácticas zootécnicas sustentables e impulsar la innovación y la competitividad del sector agropecuario.

Ahora las juventudes del Izta-Popo cuentan con más opciones en la UTH para continuar su formación profesional y aportar al desarrollo social.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con una educación de excelencia, incluyente y humanista para niñas, niños, adolescentes y jóvenes poblanos.