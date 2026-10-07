Puebla recibe 9 mil 700 libros para centros penitenciarios

Libros para centros penitenciarios de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla recibió una donación de más de 9 mil 700 libros por parte de la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C., con el objetivo de ampliar el acceso a la lectura y fortalecer las actividades educativas y culturales dentro del sistema penitenciario estatal.

Los ejemplares serán destinados a personas privadas de la libertad en 16 centros penitenciarios del estado y en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), como parte de la colaboración entre el Gobierno de Puebla y la fundación.

Libros para centros penitenciarios

Entre los centros que recibirán los ejemplares se encuentran los ubicados en Puebla, Ciudad Serdán, Tepexi de Rodríguez, San Pedro Cholula, Acatlán, Tehuacán, Teziutlán, Tecamachalco, Libres y Zacapoaxtla, además del CIEPA.

La donación busca fortalecer los espacios destinados a la lectura y el aprendizaje en los centros de reclusión, mediante materiales que permitan a las personas privadas de la libertad contar con herramientas educativas y culturales durante su proceso de permanencia en el sistema penitenciario.

Lectura como reinserción

La colaboración entre la administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta Mier, y la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. forma parte de las acciones orientadas a impulsar actividades de formación dentro de los centros penitenciarios.

Con este tipo de iniciativas, Puebla plantea una política de reinserción social que incorpora recursos educativos, culturales y formativos, con el propósito de contribuir a que las personas en reclusión tengan nuevas oportunidades y herramientas para su integración a la sociedad.