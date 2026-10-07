Puebla

Los ejemplares serán distribuidos en 16 centros penitenciarios y un centro especializado para adolescentes, como parte de acciones enfocadas en educación, cultura y reinserción social

Puebla recibe 9 mil 700 libros para centros penitenciarios

Por Adolfo López
libros para centros penitenciarios de Puebla
Libros para centros penitenciarios de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla recibió una donación de más de 9 mil 700 libros por parte de la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C., con el objetivo de ampliar el acceso a la lectura y fortalecer las actividades educativas y culturales dentro del sistema penitenciario estatal.

Los ejemplares serán destinados a personas privadas de la libertad en 16 centros penitenciarios del estado y en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), como parte de la colaboración entre el Gobierno de Puebla y la fundación.

Libros para centros penitenciarios

Entre los centros que recibirán los ejemplares se encuentran los ubicados en Puebla, Ciudad Serdán, Tepexi de Rodríguez, San Pedro Cholula, Acatlán, Tehuacán, Teziutlán, Tecamachalco, Libres y Zacapoaxtla, además del CIEPA.

La donación busca fortalecer los espacios destinados a la lectura y el aprendizaje en los centros de reclusión, mediante materiales que permitan a las personas privadas de la libertad contar con herramientas educativas y culturales durante su proceso de permanencia en el sistema penitenciario.

Lectura como reinserción

La colaboración entre la administración estatal, encabezada por Alejandro Armenta Mier, y la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. forma parte de las acciones orientadas a impulsar actividades de formación dentro de los centros penitenciarios.

Con este tipo de iniciativas, Puebla plantea una política de reinserción social que incorpora recursos educativos, culturales y formativos, con el propósito de contribuir a que las personas en reclusión tengan nuevas oportunidades y herramientas para su integración a la sociedad.

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