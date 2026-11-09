Ya trae tu codigo Jeanette Eidalid Después de 17 años, buscan renovar la Ley de Cultura de Puebla

Después de 17 años, buscan renovar la Ley de Cultura de Puebla

Después de 17 años sin una actualización integral, en Puebla buscan impulsar una nueva Ley de Cultura que responda a las necesidades actuales de artistas, creadores, gestores culturales y espacios independientes, así como fortalecer el acceso de la población a las actividades artísticas.

La propuesta surge ante la necesidad de actualizar el marco legal que regula las actividades culturales en la entidad, cuya legislación fue publicada en enero de 2009 y ha recibido modificaciones a lo largo de los años, pero que requiere adecuaciones para atender las nuevas condiciones del sector.

Entre los temas que se busca atender se encuentra el reconocimiento de los espacios culturales independientes, los cuales representan una alternativa para la presentación de obras de teatro, conciertos, exposiciones, talleres y diferentes expresiones artísticas.

La discusión sobre la actualización de esta legislación tomó fuerza debido a las dificultades administrativas que enfrentan algunos recintos culturales para continuar con sus actividades, particularmente por los permisos de funcionamiento, uso de suelo y las condiciones que deben cumplir para operar.

Uno de los casos que puso sobre la mesa esta problemática fue el del Foro Karuzo, situación que abrió el debate sobre la necesidad de establecer reglas que reconozcan las características particulares de los espacios dedicados a la promoción cultural y artística.

La intención es que estos lugares no sean tratados únicamente como establecimientos comerciales, sino que se considere su función social, comunitaria y cultural, además de establecer mecanismos que faciliten su funcionamiento sin dejar de cumplir con las disposiciones correspondientes.

En este contexto, también se ha planteado la participación del Congreso del Estado, la Secretaría de Arte y Cultura y los ayuntamientos para construir una propuesta que permita definir las responsabilidades de cada autoridad en materia de regulación y protección de estos espacios. Otro de los objetivos es ampliar las oportunidades para los artistas y creadores poblanos, así como fortalecer los mecanismos de promoción, difusión y acceso a la cultura en los municipios.

La actualización también representa una oportunidad para considerar las necesidades de las comunidades indígenas y afromexicanas, así como garantizar que sus expresiones culturales tengan reconocimiento y espacios de participación dentro de las políticas públicas.

Cabe señalar que durante 2026 se presentaron iniciativas ante el Congreso local para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Cultura del Estado, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Cultura para su análisis. Estas propuestas forman parte de las discusiones legislativas sobre la necesidad de fortalecer el marco jurídico cultural de Puebla.

La intención es que la legislación contemple las nuevas formas de producción artística, las necesidades de los espacios independientes y la participación de los diferentes sectores relacionados con la cultura.

Con una eventual renovación de la Ley de Cultura, Puebla busca contar con herramientas legales que permitan impulsar las actividades artísticas, proteger la diversidad cultural y generar mejores condiciones para quienes trabajan en este sector.

El reto será construir una legislación que tome en cuenta las voces de artistas, gestores, colectivos y comunidades, además de establecer mecanismos claros para que la cultura pueda desarrollarse en todo el estado.