Gobierno poblano obtiene dos premios internacionales en los Reed Latino 2026

El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, obtuvo dos reconocimientos en la XV edición de los Reed Latino 2026, certamen internacional especializado en comunicación política, marketing gubernamental y campañas electorales, con participación de América Latina, España y el mercado hispano de Estados Unidos.
Los premios fueron entregados a proyectos impulsados por la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, enfocados en fortalecer la identidad del estado y presentar ante la ciudadanía las acciones realizadas por la administración estatal.
Premian campañas de identidad y resultados de gobierno
El primer reconocimiento correspondió a la categoría de Mejor Campaña de Marca Estado o Departamento, por el proyecto “Puebla Cinco de Mayo”, que recibió la distinción de Marca Estado: Distintivo de Origen. La iniciativa busca promover la identidad poblana, destacar el valor de sus productos y proyectar la riqueza cultural y productiva de la entidad.
El segundo premio fue para “600 Días de Gobierno”, en la categoría de Mejor Presentación de Proyecto Especial o Evento de Gobierno ante Públicos Masivos. Esta propuesta de comunicación presenta las acciones y resultados de la administración de Alejandro Armenta ante la población.
A través de estos proyectos, el gobierno estatal busca utilizar la comunicación pública como una herramienta para acercar la información institucional a la ciudadanía, fortalecer el sentido de pertenencia y dar a conocer los resultados de la transformación de Puebla.
La administración señaló que su estrategia de comunicación tiene una visión humanista, en la que las personas y las comunidades ocupan un lugar central, con el propósito de difundir información gubernamental de manera transparente, clara y con sentido social.