Detienen a tres mujeres y aseguran droga durante cateo en Chiautzingo

Detienen a tres mujeres en Chiautzingo

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y Policía Estatal, detuvo a tres mujeres durante un cateo realizado en el municipio de Chiautzingo, donde también fueron aseguradas distintas dosis de presuntas drogas.

Las detenidas fueron identificadas como Cynthia N., Lesly Guadalupe N. y Yuliana N., quienes quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

De acuerdo con las indagatorias, la intervención se realizó luego de trabajos de inteligencia, recorridos de investigación, vigilancia y revisión de denuncias anónimas. Estas acciones permitieron ubicar un inmueble que presuntamente era utilizado para la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Aseguran presunto cristal y envoltorios con piedra

Durante la diligencia, las autoridades localizaron 118 bolsas pequeñas que contenían una sustancia granulada con características similares al cristal, además de 20 envoltorios con material que presentaba características similares a la piedra.

En el sitio también fueron encontrados 500 pesos en efectivo. Tras concluir el cateo, el inmueble quedó asegurado como parte de las acciones ministeriales relacionadas con el caso.

Las tres mujeres fueron trasladadas y puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con los actos de investigación para establecer su posible responsabilidad en los hechos y definir su situación jurídica.

La Fiscalía estatal señaló que este tipo de intervenciones forman parte de los trabajos coordinados con autoridades federales y estatales para identificar y actuar contra inmuebles presuntamente relacionados con la distribución de drogas en Puebla.