¿Un robot humanoide que acabará con la Pobreza en el mundo? según Elon Musk

Elon Musk y el robot humanoide que será cirujano y cavará con la Pobreza (X: @WatcherGuru)

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, volvió a dar de que hablar durante una teleconferencia con analistas y medios de comunicación, donde aseguró que el robot Optimus, el cual tendrá conducción autónoma que podrá crear un mundo “sin pobreza” y con acceso para todos para tener una mejor “Sanidad”.

Musk dijo que Tesla se encuentra en un “Punto de inflexión” en la que la investigación artificial se está desarrollando velozmente para aplicarse en la vida real y así la empresa logre conseguir lo que llamó “abundancia sostenible”,

¿Qué es Optimus y como acabará con la pobreza?

Una de las tareas más importantes que el androide podrá convertirse en un “Increíble cirujano” en un futuro cercano ya que tendrá manos tan hábiles y precisas como las de los humanos.

Aunque el empresario no dejó claro como este robot acabaría con la pobreza, si menciono que Optimus podría convertirse en el producto más importante de la historia, ya que el “robot” no parecerá uno, sino que se parecerá más aúna persona con traje robotico.

Otra promesa de Musk ... ¿Autos autónomos de Tesla?

Musk aseguró que está convencido de que los vehículos podrán alcanzar la conducción totalmente automática, algo que había prometido desde 2018. Por ahora, los robotaxis en Austin seguirán operando con supervisión humana durante algunos meses más.

El Ceo de Tesla concluyo su participación diciendo que la producción será lo más rápido posible para que todas estas promesas lleguen “tarde o temprano”, pero que por ahora no dará más detalles de nuevas versiones de vehículos ni robots.