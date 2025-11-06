Google lanza su chip Ironwood, ¿realmente será mejor que los de Nvidia?

Nuevo chip de Google para usar inteligencia artificial

El uso de la inteligencia artificial por parte de las grandes como compañías cada vez es más frecuente, y ahora la compañía de Google anunció el lanzamiento del nuevo chip Ironwood, uno de los más poderosos que se han fabricado hasta ahora y con el que busca competir contra los procesadores Nvidia quienes dominan en el sector de los chips.

Google aseguró qué Ironwood estará disponible para el público en general a partir de las próximas semanas.

¿Por qué Ironwood es el chip más potente?

Según la compañía tecnológica, este nuevo chip es el más potente, eficaz y con gran eficiencia energética, superando a cualquier otra versión anterior del mismo.

Este nuevo producto puede conectarse con hasta 9216 chips en un solo módulo, eliminando así los llamados cuellos de botella de datos y permitiendo manejar los modelos de IA más grandes y existentes hasta ahora.

La compañía menciona que este chip es una unidad de procesamiento de tensor (TPU) de nueva generación, creado para procesar modelos de inteligencia artificial de alto nivel, que se puede utilizar tanto como para tareas sencillas y para “pensamiento en gran escala”.

¿Qué tan rápido es este nuevo chip a comparación de los otros?

De acuerdo con Google, Ironwood es 4 veces más rápido que sus predecesores lo cual lo ayuda a procesar más rápido los datos que se leen, incrementando así la velocidad para ejecutar tareas con mayor consumo de energía sin perder rendimiento.

¿Cómo busca Google con Nvidia?

Los modelos GPU de la empresa Nvidia han sido las favoritas de las grandes empresas tecnológicas para entrenar sus modelos de lenguaje e inteligencia artificial.

La gran diferencia, y por la cual Google tiene una gran ventaja, es que sus TPU ofrecen grandes ventajas competitivas ya que están diseñadas para tareas específicas de IA y teniendo mayor compatibilidad con varios dispositivos.

Futuro de la Inteligencia Artificial

La carrera tecnológica con inteligencia artificial, donde también están participando Microsoft, Amazon y meta, buscan construir la infraestructura de IA más avanzada del mundo.

Mostrando así qué los nuevos modelos de chips que se están realizando no son solo software, sino también hardwares capaces de sostener y mantener la velocidad en sus servicios relacionados con la IA.

¿A qué se dedica la empresa Nvidia?

Principalmente esta gran empresa fabrica unidades de procesamiento gráfico conocidas como GPU, qué principalmente son ocupadas para el mercado de videojuegos.

Sin embargo, con el crecimiento de la inteligencia artificial se empezaron a utilizar para centros de datos, visualización profesional y vehículos autónomos.

Además, la empresa no solo desarrolla chip, sino también plataformas de software como, Compute Unified Device Architecture (CUDA), la cual es una plataforma para computadoras que ayuda a utilizar los gráficos de la empresa.