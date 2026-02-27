OpenAI cierra inversión récord: Amazon, SoftBank y Nvidia inyectan 110 mil mdd en desarrollo global de la IA

Chatbot

OpenAI dio un golpe en la mesa del sector tecnológico al confirmar una ronda de financiamiento sin precedentes por 110 mil millones de dólares, una operación que eleva su valuación previa a 730 mil millones y la coloca entre las compañías más valiosas del planeta.

La inversión está liderada por Amazon, SoftBank y Nvidia, que en conjunto aportan la mayor parte del capital: 50 mil millones de dólares por parte de Amazon, 30 mil millones de SoftBank y otros 30 mil millones de Nvidia. OpenAI adelantó que en las próximas semanas podrían sumarse más inversionistas financieros.

El director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, explicó que la magnitud del acuerdo responde a la expansión acelerada de la inteligencia artificial. En declaraciones a CNBC, sostuvo que la IA ya está transformando la economía y que el reto ahora es contar con la capacidad de cómputo necesaria para atender la demanda global.

Aumente en la popularidad de ChatGPT

Ese crecimiento se refleja en sus cifras. ChatGPT ya supera los 900 millones de usuarios activos cada semana y suma más de 50 millones de suscriptores de pago. En el entorno corporativo, la plataforma es utilizada por más de 9 millones de usuarios empresariales, mientras que Codex, su herramienta enfocada en programación, triplicó su base desde inicios de año hasta llegar a 1.6 millones de usuarios semanales.

Una parte central del acuerdo se concentra en la alianza con Amazon. La empresa desembolsará inicialmente 15 mil millones de dólares y tiene previstos otros 35 mil millones sujetos a condiciones específicas. Con ello, Amazon Web Services se consolida como socio tecnológico estratégico de OpenAI.

Ambas compañías desarrollarán de forma conjunta un Entorno de Ejecución con Estado, una tecnología que permitirá crear aplicaciones capaces de conservar contexto y memoria entre procesos. Este servicio se ofrecerá a través de Amazon Bedrock. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, celebró la alianza y aseguró que facilitará a desarrolladores y empresas ejecutar modelos de OpenAI directamente en la infraestructura de AWS.

Como parte del acuerdo, AWS será además el proveedor exclusivo de nube de terceros para OpenAI Frontier, una plataforma orientada a que organizaciones desplieguen y gestionen agentes de inteligencia artificial con estándares de seguridad empresarial. OpenAI también utilizará de manera intensiva los chips Trainium de Amazon, que, según la compañía, ofrecen una relación costo-beneficio superior frente a otras GPU del mercado.

En paralelo, OpenAI reforzó su músculo tecnológico con Nvidia. El acuerdo con el fabricante de chips garantiza acceso a capacidad de cómputo de nueva generación, con 3 gigavatios dedicados a inferencia y 2 gigavatios para entrenamiento en los sistemas Vera Rubin, que se sumarán a la infraestructura existente basada en Hopper y Blackwell.