¿Se puede vivir de TikTok? la empresa busca alargar y potenciar las carreras de sus creadores

vicepresidente de TikTok, Khartoon Weiss

Durante la Web Summit de Lisboa, la vicepresidente de Soluciones Globales de Negocios de TikTok, Khartoon Weiss, aseguró que la estrategia de fortalecer la plataforma se centra en extender la carrera de sus creadores de contenido y al mismo tiempo fortalecer las búsquedas dentro de la aplicación.

“La estrategia de la plataforma siempre será garantizar que estamos en la vanguardia de la innovación creativa y de los motores creativos para crecer, es lo más importante”, señaló.

¿Cómo planea TikTok extender la carrera de sus creadores?

Weiss explicó que TikTok busca consolidar un entorno sostenible para su comunidad creativa.

Esta nueva propuesta es dada luego de que en los últimos años la red social ha crecido bastante en diferentes ámbitos, como en la creación de su propia tienda, la cual ayuda a los creadores a generar ingresos.

Los nuevos ingresos se suman a lo ya recolectado en las donaciones de live de cada creador, junto a las campañas publicitarias de las grandes empresas, que buscan a “influencers” para promocionar productos; hacen que los creadores de contenido de TikTok puedan vivir de la plataforma.

“Nos van a ver comprometidos con la comunidad de creadores, garantizando que si quieren tener un ciclo largo de vida y una carrera basada en la plataforma lo puedan tener”, afirmó.

Otro de los objetivos principales, en el cual se sigue trabajando, es potenciar los nuevos hábitos digitales, especialmente en materia de búsquedas.

TikTok busca la seguridad y confianza de las personas

La directora de TikTok expresó que las nuevas medidas buscan fortalecer los valores de la empresa, pues son esenciales para mantener el vínculo con los usuarios y sostener el crecimiento global de la aplicación.

Aunque la aplicación es más popular en personas jóvenes, la vicepresidenta mencionó que en los últimos años el público se ha diversificado, llegando a personas adultas y hasta de la tercera edad.

Nuevos grupos de influencers: ¿Quiénes son los “grandfluencers”?

La ejecutiva de la plataforma destacó que, en los últimos años, después de la pandemia, ha surgido un nuevo grupo de usuarios llamado grandfluencers, adultos mayores que se han vuelto populares dentro de la plataforma.

“Tenemos lo que llamamos ‘grandfluencers’... Estas generaciones mayores de abuelos son, de hecho, la mayor influencia en la plataforma, ya están ahí”, afirmó.

Los nuevos planes de TikTok pretenden servir de apoyo, no de reemplazo, al talento humano que impulsa el dinamismo creativo de la comunidad global.