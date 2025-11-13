iPhone Pocket: ¿Qué es y cuánto cuesta el nuevo accesorio de Apple e ISSEY MIYAKE? Conoce el particular accesorio para iPhone, al cual usuarios han comparado con un calcetín (Apple)

Apple ha anunciado el iPhone Pocket en colaboración con la marca ISSEY MIYAKE, un accesorio para iPhone de edición limitada, y algunos usuarios en redes sociales lo comparan con un calcetín.

El iPhone Pocket saldrá a la venta este viernes 14 de noviembre únicamente en algunos países. Por su parte, consumidores asiáticos ya han podido comprar el producto y han compartido su experiencia, generando comentarios divididos.

¿Qué es el iPhone Pocket?

De acuerdo con la página oficial de Apple, la idea del iPhone Pocket surgió a partir de la intención de crear un bolsillo adicional que cubriera al iPhone por completo, pero que a su vez pudiera expandirse para adaptarse a otros accesorios del usuario.

El concepto del diseño es “un trozo de tela” tejido en 3D, que utiliza como base la icónica tela plisada de la marca ISSEY MIYAKE y es hecho en Japón. Este accesorio está pensado para llevarse en la mano, acoplado a una bolsa o sobre el cuerpo.

“Apple e ISSEY MIYAKE comparten su enfoque hacia el diseño, que celebra lo artesanal, la simplicidad y el asombro”, fue lo que mencionó Molly Anderson, vicepresidenta de Industrial Design de Apple.

Por su parte, Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO, agregó lo siguiente:

“El iPhone Pocket explora el concepto de ‘la alegría de usar el iPhone a tu manera’. La simplicidad de su diseño evoca nuestra práctica en ISSEY MIYAKE, la idea de no definir tanto las cosas para dar paso a las posibilidades y la interpretación personal”.

El iPhone Pocket estará disponible en los siguientes colores: limón amarillo, color mandarina, morado, rosa, color pavo real, color zafiro, color canela y negro.

Diseño del iPhone Pocket El iPhone Pocket estará disponible en dos modelos: con correa corta y larga. (Apple)

¿Cuál es el precio del iPhone Pocket y dónde comprarlo?

Junto con el anuncio de la colaboración, Apple compartió que el iPhone Pocket constará de dos modelos, un bolso corto y otro largo. La versión corta estará disponible en 8 colores diferentes, mientras que la larga solo en 3 colores.

El diseño con correa corta tiene un valor de $149.95 dólares estadounidenses, que convertidos a pesos mexicanos equivale a $2,745.85 pesos. Mientras que el de correa larga cuesta $229.95 (USD), igual a $4,210.80 pesos.

Este accesorio estará a la venta el viernes 14 de noviembre en algunos Apple Store seleccionados y en el sitio oficial de Apple en los siguientes países: Francia, Gran China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.

Si te interesa conseguir el iPhone Pocket y de casualidad viajarás en estos días a uno de los países antes mencionados, aquí te contamos en cuál Apple Store podrás conseguir este particular accesorio:

Apple Canton Road, Hong Kong

Apple Ginza, Tokio

Apple Jing’an, Shanghái

Apple Marché Saint-Germain, París

Apple Myeongdong, Seúl

Apple Orchard Road, Singapur

Apple Piazza Liberty, Milán

Apple Regent Street, Londres

Apple SoHo, Nueva York

Apple Xinyi A13, Taipéi

Hasta el momento se desconoce si posteriormente Apple lanzará el iPhone Pocket para el resto del mundo.