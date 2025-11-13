iPhone Pocket: ¿Qué es y cuánto cuesta el nuevo accesorio de Apple e ISSEY MIYAKE?

Apple ha anunciado el iPhone Pocket en colaboración con la marca ISSEY MIYAKE, un accesorio para iPhone de edición limitada, y algunos usuarios en redes sociales lo comparan con un calcetín.
El iPhone Pocket saldrá a la venta este viernes 14 de noviembre únicamente en algunos países. Por su parte, consumidores asiáticos ya han podido comprar el producto y han compartido su experiencia, generando comentarios divididos.
¿Qué es el iPhone Pocket?
De acuerdo con la página oficial de Apple, la idea del iPhone Pocket surgió a partir de la intención de crear un bolsillo adicional que cubriera al iPhone por completo, pero que a su vez pudiera expandirse para adaptarse a otros accesorios del usuario.
El concepto del diseño es “un trozo de tela” tejido en 3D, que utiliza como base la icónica tela plisada de la marca ISSEY MIYAKE y es hecho en Japón. Este accesorio está pensado para llevarse en la mano, acoplado a una bolsa o sobre el cuerpo.
“Apple e ISSEY MIYAKE comparten su enfoque hacia el diseño, que celebra lo artesanal, la simplicidad y el asombro”, fue lo que mencionó Molly Anderson, vicepresidenta de Industrial Design de Apple.
Por su parte, Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO, agregó lo siguiente:
“El iPhone Pocket explora el concepto de ‘la alegría de usar el iPhone a tu manera’. La simplicidad de su diseño evoca nuestra práctica en ISSEY MIYAKE, la idea de no definir tanto las cosas para dar paso a las posibilidades y la interpretación personal”.
El iPhone Pocket estará disponible en los siguientes colores: limón amarillo, color mandarina, morado, rosa, color pavo real, color zafiro, color canela y negro.
¿Cuál es el precio del iPhone Pocket y dónde comprarlo?
Junto con el anuncio de la colaboración, Apple compartió que el iPhone Pocket constará de dos modelos, un bolso corto y otro largo. La versión corta estará disponible en 8 colores diferentes, mientras que la larga solo en 3 colores.
El diseño con correa corta tiene un valor de $149.95 dólares estadounidenses, que convertidos a pesos mexicanos equivale a $2,745.85 pesos. Mientras que el de correa larga cuesta $229.95 (USD), igual a $4,210.80 pesos.
Este accesorio estará a la venta el viernes 14 de noviembre en algunos Apple Store seleccionados y en el sitio oficial de Apple en los siguientes países: Francia, Gran China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.
Si te interesa conseguir el iPhone Pocket y de casualidad viajarás en estos días a uno de los países antes mencionados, aquí te contamos en cuál Apple Store podrás conseguir este particular accesorio:
- Apple Canton Road, Hong Kong
- Apple Ginza, Tokio
- Apple Jing’an, Shanghái
- Apple Marché Saint-Germain, París
- Apple Myeongdong, Seúl
- Apple Orchard Road, Singapur
- Apple Piazza Liberty, Milán
- Apple Regent Street, Londres
- Apple SoHo, Nueva York
- Apple Xinyi A13, Taipéi
Hasta el momento se desconoce si posteriormente Apple lanzará el iPhone Pocket para el resto del mundo.