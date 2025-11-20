Google presenta “Nano Banana Pro”, un modelo que genera imágenes con IA gratis

La empresa tecnológica Google dio a conocer su nueva función, Nano Banana Pro, la cual permitirá generar imágenes usando su modelo de inteligencia artificial Gemini 3 Pro Image, el cual entiende mejor el mundo real y es capaz de razonar para mostrar gráficos e ideas con más precisión.
¿Cómo se podrá acceder a esta nueva función de Google?
La herramienta ya se puede usar desde la versión gratuita de la app de Gemini. Google explicó que quienes usan el nivel básico tendrán cuotas limitadas y cuando se terminen, el sistema regresará automáticamente al modelo anterior, conocido como Nano Banana.
En cambio, quienes cuentan con Google AI Plus, Pro o Ultra tendrán cuotas más amplias y mayor libertad para generar imágenes.
Nano Banana Pro también está habilitado en el Modo IA de la Búsqueda en Estados Unidos para usuarios con plan Pro o Ultra de forma global para quienes utilicen el asistente de investigación NotebookLM.
Herramienta de Google que te ayudará a visualizar cualquier idea
Google asegura que este modelo puede dar forma a prácticamente cualquier idea, no solo imágenes muy realistas, que pueden llegar hasta 4K de resolución, sino también recetas, infografías o incluso diagramas a partir de notas escritas a mano.
Otra de sus funciones es la posibilidad de juntar varios elementos en una misma imagen, usando hasta 14 fotografías y hasta cinco personas al mismo tiempo.
¿La función contará con alguna manera de saber si es IA?
Las imágenes generadas o modificadas con Nano Banana Pro incluirán metadatos C2PA, una marca digital que permite identificar si fueron creadas con inteligencia artificial.