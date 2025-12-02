Incode presenta “Deepsight”: herramienta para detectar imágenes falsas creadas por IA

Incode presenta ‘Deepsight’ Ricardo Amper, CEO de Incode, señaló que el objetivo es “restaurar la confianza” en un entorno donde los deepfakes se utilizan como “arma de fraude masivo”

La plataforma de verificación de identidad Incode presentó este martes ‘Deepsight’, una nueva tecnología que eleva el estándar en la detección y bloqueo de imágenes y videos falsos generados por Inteligencia Artificial, un problema que se ha convertido en foco de fraude y suplantación en todo el mundo.

Detección en segundos de imágenes y videos creadas por IA

Este proveedor líder de soluciones de identidad explicó que el sistema analiza archivos multimedia en menos de 100 milisegundos para encontrar inconsistencias imperceptibles para el ojo humano. Su estructura opera en tres niveles:

Percepción , que distingue si un rostro es real o generado por IA.

, que distingue si un rostro es real o generado por IA. Integridad , donde se verifica que cámaras y dispositivos sean auténticos para evitar señales virtuales.

, donde se verifica que cámaras y dispositivos sean auténticos para evitar señales virtuales. Comportamiento, que identifica microvariaciones imposibles de replicar por bots o modelos generativos.

Con esta combinación, Incode asegura que la herramienta resuelve uno de los mayores retos en la verificación digital: diferenciar identidades reales de contenidos sintéticos.

Estudios que revelan la eficacia de “Deepsight”

Esta plataforma destacó que “Deepsight” fue evaluada en un estudio independiente realizado por la Universidad de Purdue, en Indiana, donde obtuvo la mayor precisión y la tasa más baja de falsos positivos frente a otros detectores comerciales y gubernamentales.

Shu Hu, investigador responsable de la prueba, afirmó que el sistema mostró “mayor solidez y fiabilidad” en contextos reales, lo que lo coloca por encima de los nueve modelos comparados.

¿Cuál es el objetivo de “Deepsight”?

Ricardo Amper, CEO de Incode, señaló que el objetivo es “restaurar la confianza” en un entorno donde los deepfakes se utilizan como “arma de fraude masivo”. Añadió que cada imagen, video o documento verificado por la herramienta puede confirmarse como auténtico y no generado de manera sintética.

Roman Karachinsky, Chief Product Officer de la firma, advirtió que definir si una persona es real “se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos tecnológicos” de esta época, por lo que tecnologías como esta serán cada vez más necesarias.

La IA ya domina parte de las empresas mexicanas

Según datos de Sapio Research, el 89 % de las compañías en México planea renovar su infraestructura con herramientas basadas en IA durante su próximo ciclo tecnológico.

Además, más del 45 por ciento de los trabajadores ya usa inteligencia artificial en sus labores cotidianas, un contexto en el que soluciones como ‘Deepsight’ serán esenciales para evitar riesgos de identidad y manipulación digital.