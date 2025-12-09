Wrap-Up de PlayStation 2025: ya disponible el resumen personalizado de tu año gamer

Wrap-Up PlayStation Los jugadores de PS4 y PS5 ya pueden revisar sus estadísticas del año y revivir sus mejores momentos de 2025.

PlayStation lanzó hoy la edición 2025 de su esperado Wrap-Up, la experiencia interactiva que permite a los jugadores de PS4 y PS5 revivir sus momentos más memorables del año. Tras un ciclo marcado por estrenos como Ghost of Yōtei, Death Stranding 2: On the Beach, Blue Prince y Clair Obscur: Expedition 33, la comunidad puede finalmente acceder a su resumen anual.

A partir de hoy y hasta el 8 de enero de 2026, los jugadores podrán consultar su actividad durante todo 2025. El PlayStation 2025 Wrap-Up muestra estadísticas detalladas como los juegos más jugados, géneros favoritos, horas dedicadas tanto a títulos para un jugador como multijugador, así como una playlist personalizada de PlayStation Plus y los trofeos más importantes obtenidos a lo largo del año.

Novedades de PlayStation

Además, el resumen incluye información vinculada al uso de accesorios como PlayStation VR2, PlayStation Portal y el diseño de control DualSense más utilizado por cada jugador, ofreciendo una panorámica completa de su experiencia en la consola.

La plataforma seguirá actualizando los datos hasta el cierre de 2025, por lo que Sony recomienda revisar el Wrap-Up más de una vez antes de su fecha límite. Como incentivo adicional, quienes completen el recorrido podrán canjear un avatar exclusivo con temática de vidrio, además de acceder a su tarjeta de resumen para compartir en redes sociales.

Para descubrir tu propio recorrido gamer de 2025, visita wrapup.playstation.com y comparte con la comunidad tus mejores momentos del año.