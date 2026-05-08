¿Cuándo será el lanzamiento del iPhone 18?: Esto es lo que se sabe sobre la llegada del próximo celular de Apple

iPhone 17 Millones de personas están a la expectativa de noticias sobre el lanzamiento de la siguiente versión del teléfono inteligente de Apple.

La próxima generación de teléfonos de Apple ya comienza a generar expectativas en la industria tecnológica. Aunque la compañía aún no ha confirmado oficialmente el lanzamiento del iPhone 18, diversos analistas, medios especializados y sitios dedicados al seguimiento de Apple coinciden en que la firma cambiaría por primera vez su estrategia tradicional de lanzamientos a partir de 2026.

¿Cuándo serán los lanzamientos del iPhone 18?: Estas son las fechas tentativas

De acuerdo con reportes de sitios especializados como MacRumors y 9to5Mac, Apple planea dividir el lanzamiento de la línea iPhone 18 en dos etapas. Bajo ese esquema, los modelos premium de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max serían presentados en septiembre de 2026, mientras que el iPhone 18 estándar llegaría hasta primavera de 2027.

La filtración apunta a que Apple busca reorganizar su catálogo para separar los modelos más avanzados de los dispositivos de entrada. Incluso varios informes señalan que la empresa aprovecharía el evento de septiembre de 2026 para presentar también su primer iPhone plegable, un dispositivo que provisionalmente ha sido denominado “iPhone Fold” o “iPhone Ultra”.

Lanzamiento de iPhone 18:¿Cuáles serán las principales novedades?

Entre los cambios tecnológicos más importantes que se esperan para la línea iPhone 18 destaca la llegada del nuevo procesador A20 fabricado con tecnología de 2 nanómetros. Este salto permitiría mejoras relevantes en rendimiento energético, potencia para funciones de inteligencia artificial y mayor duración de batería.

Diversos reportes también señalan que todos los modelos podrían incorporar hasta 12 GB de RAM para potenciar las funciones de Apple Intelligence y las herramientas avanzadas de IA generativa.

Otra de las novedades filtradas sería una cámara frontal de 24 megapíxeles, una mejora importante frente a generaciones anteriores.

Además, Apple estaría trabajando en pantallas con mayor brillo y eficiencia energética, mientras que los modelos Pro podrían integrar una versión más compacta de la Dynamic Island y un módem 5G diseñado completamente por Apple.

Sin embargo, también existen versiones que apuntan a posibles recortes en el iPhone 18 estándar. Analistas citados por medios especializados aseguran que Apple enfrenta incrementos importantes en costos de memoria RAM y componentes internos, situación que habría obligado a la compañía a simplificar algunas especificaciones para mantener precios competitivos.

Hasta ahora, Apple no ha emitido información oficial sobre la línea iPhone 18 ni sobre cambios en su calendario tradicional de lanzamientos. La compañía mantiene en secreto el desarrollo de sus dispositivos y normalmente revela detalles oficiales durante sus eventos de septiembre