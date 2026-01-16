Novedades del iPhone 18 Pro Max: ¿Cuándo saldrá a la venta? Insiders revelan cuales podrían ser las nuevas caracteristicas del Iphone 18 Pro Max, conoce cuando saldrá a la venta (Apple)

Insiders revelan cuáles podrían ser las nuevas características del iPhone 18 Pro Max, así como los próximos lanzamientos de Apple; conoce cuándo podrá salir a la venta.

A pesar de que han pasado más de cuatro meses desde el lanzamiento del iPhone 17 y sus variantes Pro, Pro Max y el nuevo modelo Air, ya hay información sobre cómo podría ser la nueva generación.

Entre los cambios que presentará cada modelo, quienes se llevarán las mayores actualizaciones son los iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, pues de acuerdo con el filtrador Digital Chat Station, para esta edición, la Dynamic Island desaparecerá de la pantalla.

¿Cómo será el iPhone 18 Pro Max?

Entre las nuevas actualizaciones que presentará el nuevo iPhone 18 Pro Max, según información filtrada por especialistas en el tema, este modelo podría no tener la Dynamic Island en la pantalla.

El iPhone 18 Pro Max podría tener un nuevo sistema Face ID, así como tecnología de cámara y sensores debajo de la pantalla, por lo que la Dynamic Island podría desaparecer de estos modelos, siendo este el cambio más significativo que tendría.

Entre otras características, tendrá un panel de 6.8 pulgadas, refresco de 120 Hz, pantalla LTPO, Face ID oculto y mantendrá su característico nuevo diseño del modelo 17 Pro Max.

No obstante, estos cambios suelen variar o ser similares a los revelados en los anuncios oficiales de Apple, por lo que habrá que esperar a su evento anual.

¿Cómo será el nuevo iPhone?

Entre los posibles cambios que se han filtrado sobre los nuevos modelos del iPhone, se ha hablado de un supuesto nuevo modelo que será plegable, aunque no existe mayor información al respecto.

Mientras tanto, estas son las características que podrían tener las variantes de los iPhone 18:

iPhone 18: pantalla LTPO de 6.27 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz y Dynamic Island.

pantalla LTPO de 6.27 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz y Dynamic Island. iPhone Air 2: pantalla LTPO de 6.55 pulgadas, también con 120 Hz y Dynamic Island.

pantalla LTPO de 6.55 pulgadas, también con 120 Hz y Dynamic Island. iPhone 18 Pro: pantalla LTPO de 6.27 pulgadas, 120 Hz y una nueva área frontal ubicada debajo de la pantalla.

¿Cuándo sale el nuevo iPhone?

Cada año Apple realiza un evento en el mes de septiembre donde comparte cuáles serán su nueva línea de productos, entre los que se encuentran los iPhone.

No obstante, entre los otros cambios que implementará Apple, se ha estado mencionando en diferentes sitios que, para el lanzamiento anual de productos, en la línea iPhone solo se anunciará el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, y el posible iPhone Fold este 2026.

De esta manera, se estarían lanzando a la venta hasta 2017 el iPhone 18 y el iPhone Air 2.