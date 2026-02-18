Google anuncia red de cables submarinos para IA entre India y EU

Cables submarinos Google presentó la Iniciativa de Conexión India-América, un proyecto de infraestructura que desplegará nuevos cables submarinos para acelerar la conectividad de la inteligencia artificial.

Google una de las corporaciones tecnológicas más grandes y famosas del mundo quiere mantener si posición como el mayor motor de búsquedas más utilizado; así lo confirmó el director ejecutivo, Sundar Pichai, quien anunció el lanzamiento de la llamada Iniciativa de Conexión India-América, un proyecto de infraestructura que busca reforzar la conectividad digital entre India y Estados Unidos, con énfasis en las operaciones de inteligencia artificial.

La propuesta contempla el despliegue de nuevos cables submarinos de fibra óptica que enlazarán ambos países y otros puntos estratégicos del hemisferio sur.

Propuesta presentada por la India

El anuncio se realizó durante la Cumbre Impacto IA 2026, celebrada en Nueva Delhi, donde Pichai explicó que la iniciativa abrirá rutas adicionales de cables submarinos para aumentar la capacidad de transmisión de datos y reducir la información en tiempo real con el objetivo de sostener el crecimiento de servicios basados en IA y responder a la demanda global de procesamiento intensivo de información.

El intercambio de datos será entre centros de cómputo, una pieza clave para aplicaciones de inteligencia artificial que requieren respuestas inmediatas; con estas nuevas conexiones, Google busca fortalecer su red global y respaldar el papel de la India como eje de sus operaciones digitales fuera de territorio estadounidense.

Programas de capacitación para controlar la IA

Además de la infraestructura, el directivo adelantó que el proyecto irá acompañado de programas de formación. Entre ellos destaca un nuevo Certificado Profesional de IA de Google, diseñado para preparar a trabajadores y profesionales en el uso de esta tecnología dentro del entorno laboral, como parte de una estrategia más amplia de desarrollo de talento.

La red de cables submarinos servirá como soporte para el primer centro integral de inteligencia artificial de Google en la ciudad costera de Visakhapatnam. La ubicación fue elegida por su acceso directo al mar, lo que facilita el anclaje de las conexiones internacionales de fibra óptica y la operación continua de grandes volúmenes de datos.

Google hace una inversión millonaria para 5 años en la India

Para concretar este plan, Google destinará 15 mil millones de dólares a sus operaciones en la India durante los próximos cinco años. La inversión financiará tanto la infraestructura submarina como la construcción y puesta en marcha del nuevo centro de inteligencia artificial, con el que la empresa busca consolidar su presencia tecnológica en Asia y reforzar su red global de datos.