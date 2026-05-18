Características de LEGO Batman, Legacy of the Dark Knight: ¿Cuándo se podrá jugar en México? (LEGO)

TT Games y Warner Bros decidieron adelantar una semana el lanzamiento de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. La cuarta entrega del videojuego que invita a embarcarte en los orígenes de Batman.

Desde el joven Bruce Wayne que entrena con la Liga de las Sombras hasta su conversión en el héroe de Gotham City, el “Legacy of the Dark Knight” estará disponible para jugar antes de lo previsto.

El lanzamiento global de LEGO Batman 4 estaba programado originalmente para el próximo 29 de mayo de 2026. Sin embargo, TT Games, el multipremiado estudio detrás de LEGO Star Wars: La Saga de Skywalker, decidió adelantar el estreno del esperado título.

¿Cuándo podrás jugarlo en México? Aquí te contamos la fecha exacta, que en realidad está más cerca de lo que imaginas.

¿Cuándo se podrá jugar LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight en México?

El lanzamiento global del juego, que reúne a los supervillanos más famosos de Gotham City y combina el característico humor de LEGO, estaba previsto para el 29 de mayo. Sin embargo, los creadores de este universo inmersivo, con nuevas características para los amantes de las entregas pasadas, confirmaron que estará disponible desde el próximo 22 de mayo en su versión estándar.

Por ello, en México y el resto del mundo, el juego podrá disfrutarse a partir del 22 de mayo. Sin embargo, quienes adquieran la versión Deluxe de LEGO Batman 4 podrán jugarlo tres días antes de su lanzamiento oficial, es decir, desde este martes 19 de mayo.

Características de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

La cuarta entrega de LEGO Batman ofrecerá una versión libre e inmersiva de Gotham City.

De acuerdo con el sitio oficial de LEGO, Legacy of the Dark Knight permitirá balancearte, planear y conducir por el mundo abierto creado por TT Games, donde podrás moverte con rapidez mientras descubres crímenes, desafíos, recompensas, secretos y lugares icónicos como el Asilo Arkham, Químicos Ace y la Torre Wayne.

Además, el título contará con un sistema de combate completamente renovado que incorporará ataques combinados, tácticas de sigilo y habilidades detectivescas para combatir el crimen en las calles y azoteas de Gotham City mientras controlas a Batman LEGO.

También permitirá recorrer las calles de Gotham City a bordo de un arsenal de icónicos Batimóviles, incluida la legendaria versión blindada y distintas Batimotos, con gráficos inmersivos en un entorno de mundo abierto y la posibilidad de personalizar los vehículos a tu estilo.

El juego protagonizado por el Caballero de la Noche estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store.