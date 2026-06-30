¡Adiós a los GIF de Tenor! Google da de baja la biblioteca gratuita este 30 de junio

¡Adiós a tus gifs! Tenor dejará de dar servicio a varias aplicaciones. (tenor.com)

Los gifs son videos que se han convertido en una parte esencial de la comunicación en línea. Una de las bibliotecas más amplias dejará de proveer servicio a las redes sociales más utilizadas.

¿Qué es Tenor, uno de los proveedores de GIF más grande que dejará de dar servicio a sitios web?

El Formato de Intercambio de Gráficos, por sus siglas en inglés como GIF, surgió como un formato gráfico digital que, en términos muy simples, permitía comprimir y descargar imágenes y animaciones de gran tamaño en poco tiempo, aunque limitado a una paleta de colores de hasta 256.

Cuando mejores opciones para video e imagen surgieron, como mp4 y png, los GIF, o gifs como se les conoce informalmente, pasaron a ser identificados como videos de bucles cortos sin sonido. Seguramente, has utilizado estas breves animaciones a manera de reacción o en la creación de memes.

Hoy en día, casi todas las aplicaciones de mensajería y redes sociales cuentan con una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) que conecta con una biblioteca de gifs. La API básicamente funciona como un puente entre los sitios web y la biblioteca de GIF correspondiente. Digitando palabras clave, puedes encontrar cientos de resultados que se ajusten a tu búsqueda.

Tenor era una de estas bibliotecas que contaba con su propia API instalada en varios sitios. En 2018, Google adquirió la compañía.

Con el tiempo Tenor perdió popularidad ante otras bibliotecas de GIF. Si has notado que cuentas con menos GIF en plataformas como X (antes Twitter) o que se perdieron aquellos que habías guardado, es porque las páginas han migrado a otras bibliotecas de GIF. La más usada de estas siendo GIPHY, implementada en redes como Instagram, Tik Tok y la ya mencionada X.

La API de Tenor rechazó nuevos registros en enero de este año, pero las integraciones existentes se mantuvieron activas. Sin embargo, Google anunció que la API dejará de dar servicio a todos los sitios a los que actualmente provee su contenido este 30 de junio.

La justificación de Google es que quieren enfocar sus recursos en mejorar sus “productos principales”.

La buena noticia es que la biblioteca de Tenor continuará intacta, aunque ya no se pueda acceder a ella a través de las aplicaciones de antes. Esto significa que aún podrás guardar los GIF que desees a tus dispositivos desde la página de Tenor. De igual manera, algunos servicios de Google aún contarán con el API de la biblioteca, como por ejemplo: