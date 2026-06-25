Bungie anuncia recorte de personal tras fracaso de Destiny 2: ¿Qué fue lo que pasó?

Bungie La compañía de videojuegos estadounidense explicó un importante reajuste luego de que el título Destiny 2 no cumpliera con las expectativas.

La desarrolladora Bungie confirmó este jueves 25 de junio una nueva reducción de personal que impactará a sus equipos de trabajo, incluidos desarrolladores vinculados a Destiny 2 y Marathon, en una de las reestructuraciones más importantes de su historia reciente. La medida llega apenas unas semanas después de que el estudio pusiera fin al desarrollo activo de contenido para Destiny 2, una de las franquicias más exitosas del género de disparos en línea.

Bungie anuncia recorte de personal en comunicado oficial

En un comunicado difundido por la compañía, Bungie informó que llevará a cabo una reducción de plantilla como parte de un proceso de reorganización interna. La empresa reconoció que Destiny 2 no cumplió con las expectativas durante los últimos años y señaló que, tras el lanzamiento de la actualización final del juego el pasado 9 de junio y con sus futuros proyectos todavía en fases tempranas de incubación, ya no era posible mantener la estructura laboral que tenía hasta ahora.

Aunque Bungie no reveló el número exacto de trabajadores afectados, Sony Interactive Entertainment sí confirmó que los despidos alcanzarán a una cantidad significativa de empleados.

De acuerdo con Hermen Hulst, director ejecutivo del Studio Business Group de Sony Interactive Entertainment, la medida afecta a la mayor parte del equipo que trabajaba en Destiny y también a integrantes de los equipos relacionados con Marathon. El directivo afirmó que la compañía evaluó distintas alternativas antes de tomar la decisión y sostuvo que el objetivo es alinear los recursos del estudio con sus prioridades actuales y metas de largo plazo.

¿Qué sigue para Bungie y cuál es el panorama?

El anuncio representa un nuevo capítulo en la complicada situación que atraviesa Bungie desde su adquisición por parte de Sony en 2022. Durante los últimos años, el estudio ha enfrentado varias rondas de despidos y una creciente presión por demostrar resultados dentro de la estrategia de juegos como servicio impulsada por PlayStation.

Diversos reportes especializados habían anticipado desde mayo que la conclusión del ciclo de vida de Destiny 2 derivaría en recortes significativos debido a la falta de nuevos proyectos aprobados para absorber a cientos de desarrolladores que quedaban disponibles tras el cierre de la producción principal del juego.

El contexto tampoco ha sido favorable para Marathon, el nuevo shooter de extracción de Bungie. Aunque Sony reiteró que el proyecto continúa siendo una pieza importante de su portafolio, el título ha enfrentado dificultades para consolidarse en un mercado cada vez más competitivo para los juegos de servicio en vivo. Analistas y medios especializados han señalado que el desempeño de Marathon será clave para determinar el futuro de Bungie dentro de la estructura de PlayStation Studios.

La noticia llega apenas semanas después de que Bungie cerrara oficialmente el desarrollo de nuevo contenido para Destiny 2, poniendo fin a una etapa de casi nueve años para el popular videojuego. Aunque los servidores seguirán activos y el juego continuará siendo accesible para los usuarios, el estudio ya había adelantado que concentraría sus esfuerzos en incubar nuevas propiedades intelectuales y proyectos futuros.

Por ahora, Bungie no ha ofrecido detalles sobre los proyectos que reemplazarán a Destiny 2 como eje principal de su operación. La compañía únicamente señaló que compartirá información sobre sus próximos planes más adelante, mientras intenta redefinir su futuro en medio de una industria marcada por despidos, reestructuraciones y una creciente competencia dentro del mercado de los juegos en línea.