Filtran detalles del próximo Google Pixel 11: batería, memoria, tamaño de pantalla y novedades del smartphone

Google Pixel 11 Se filtra información sobre nuevo dispositivo. (pexels)

Imágenes e información del nuevo teléfono de Google fueron filtradas. Te decimos qué especificaciones de hardware apunta a tener el dispositivo.

¿Qué modelos del Google Pixel 11 estarán disponibles?

Parece que Google Pixel 11 se lanzará en cuatro modelos: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. Retendrá muchas características de su predecesor. Al igual que el Pixel 10, contará con acceso a IA generativa y métodos de protección contra robo.

Su principal innovación consiste en un chip procesador G6, el cual aumentará el rendimiento del dispositivo. El almacenamiento comenzará en los 256 GB de almacenamiento y podrá alcanzar 1 TB en los modelos Pro.

En cuanto a la cámara, esta mantiene la forma horizontal que ha distinguido a la marca durante los últimos años y tendrá la misma calidad fotográfica del modelo anterior. Según se rumorea, mejorará la funcionalidad para fotos nocturnas y se incorporarán herramientas de IA para la edición.

Algunos de los colores que se han filtrado son Frost (Helado), Pistachio (Pistacho), Hibiscus (Hibisco) y Obsidian (Obdidina).

¿Cuándo saldrá el Google Pixel 11 y cuánto costará?

Aún no hay un anuncio oficial por parte de la compañía. Sin embargo, si el lanzamiento coincide con aquel del modelo pasado, podríamos esperar que el nuevo teléfono salga a la venta en México a finales de agosto. Los precios posiblemente se mantengan similares a la generación actual, con costos que ronda entre los 20 mil y 31 mil pesos, dependiendo del modelo y el almacenamiento.