App de Banamex avisa a clientes que ya no funcionará en estos modelos de iPhone

Banamex Aplicación dejará de funcionar para cierto dispositivos de Apple. (pexels y cuartoscuro)

Banamex anunció que usuarios de su aplicación de banca digital que cuenten con un dispositivo de Apple deberán actualizarlo si requieren seguir utilizando el servicio.

¿Cuál es la nueva actualización de Apple y qué dispositivos afectará?

Apple está lanzando actualizaciones importantes a través de todos sus dispositivos, en particular para sus celulares, a los cuales se le dará un cambio significativo en la interfaz gracias a la tecnología Liquid Glass. iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26 Tahoe constituyen las tres versiones de software más recientes para iPhone, iPad y Mac, respectivamente.

Sin embargo, esto también significa que varios modelos se quedarán a la deriva de estos cambios.

Los modelos de iPhone que no serán compatibles con la nueva actualización son todos aquellas que salieron en 2018 y años anteriores, como por ejemplo el iPhone XR, el iPhone XS o el iPhone XS Max. Todos los modelos a partir del iPhone 11 y posterior tendrán acceso a la mejora del sistema.

iPad sólo tendrá un modelo reciente que se quedará atrás, la 7ª generación del dispositivo lanzada en 2019. En cuanto a las laptops Mac, se verán afectadas todas aquellas anteriores a la introducción de los procesadores Apple Silicon M1, M2, M3, M4 y M5.

¿Qué hacer si soy usuario de Banamex y mi teléfono no es compatible con la nueva actualización?

Banamex anunció a través de notificaciones y mensajes de texto que la banca digital no estará disponible en dispositivos que no sean actualizados al nuevo software. Si de manera frecuente utilizas la banca digital desde tu celular para operaciones, deberás tomar en cuenta el cambio. Las alternativas a la aplicación son acceder a BancaNet desde un ordenador, acudir directamente a tu banco o a un cajero automático que permita realizar las operaciones necesarias. De otra forma, deberás conseguir un teléfono inteligente de Apple que sí permita la actualización.

También es importante revisar qué otras aplicaciones de uso frecuente dejarán de ser compatibles con el nuevo software. Asimismo, si cuentas con un dispositivo compatible con la nueva actualización de Apple, no olvides actualizarlo en cuanto antes para no tener problemas revisando el estado de tu cuenta y realizando transferencias.