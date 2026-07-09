Muse Image Muse Image: ¿Cómo evitar que Instagram y Facebook usen mis fotos para crear imágenes con IA? (Pexels)

El peligro acecha en todas partes, sobre todo en el entorno digital, donde el robo de identidad ha encontrado nuevas herramientas. Ante esta preocupante situación, la compañía de Mark Zuckerberg presentó su más reciente proyecto: Muse Image, un modelo que puede utilizar tus fotografías y modificarlas mediante inteligencia artificial, ¿qué pasará con la privacidad de los usuarios?

¿Qué es Muse Image?

Muse Image es el primer modelo avanzado de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs, el cual ya se encuentra disponible dentro de las funciones de Meta AI.

Esta herramienta utiliza un sistema de razonamiento complejo para comprender instrucciones detalladas, permitiendo combinar múltiples fotografías en creaciones de alta calidad que se pueden descargar y compartir en cualquier lugar, incluyendo chats, historias o el feed.

El sistema cuenta con prompts o comandos sugeridos para inspirar al usuario, permite hacer menciones con una “@” para agregar fotos a las creaciones y ofrece la opción de dibujar cambios o ediciones directamente sobre las imágenes.

Cabe destacar que esta función ya se encuentra habilitada en WhatsApp y próximamente llegará a Facebook y Messenger.

¿Cómo saber si Muse Image utiliza mis fotos sin mi consentimiento?

La herramienta de Muse Image de Instagram está diseñada para generar contenido a partir de los perfiles que están configurados como públicos. En pocas palabras, el sistema puede replicar la apariencia física de una persona utilizando sus fotos y videos, permitiendo que otros internautas creen imágenes basadas en su rostro sin necesidad de una autorización.

Si un usuario mantiene la configuración predeterminada de la plataforma y su cuenta es pública, cualquier desconocido podría crear contenido utilizando su imagen mediante las funciones de Meta AI.

El riesgo principal radica en que la aplicación no notificará absolutamente nada cuando esto ocurra, abriendo una enorme brecha para la suplantación de identidad en la red.

¿Cómo puedo desactivar la función de Muse Image en Instagram?

Si quieres proteger tu privacidad e impedir que la inteligencia artificial de Meta utilice tus fotos y videos para las creaciones de terceros, existe una manera sencilla de bloquear esta función. Solo debes seguir estos pasos:

Abre la aplicación de Instagram en tu dispositivo.

en tu dispositivo. Entra a tu perfil y selecciona el menú de las tres líneas horizontales ubicado en la esquina superior derecha .

. Desplázate hacia abajo y busca el apartado titulado

“ Compartir y reutilizar" .

. En esta sección, localiza la opción permitir que las personas usen tu contenido en Instagram y con funciones de IA de Meta y desactívala.

Al realizar este ajuste, bloquearás de inmediato el uso de tu material para los algoritmos generativos. Cabe destacar que la plataforma también permite desactivar estos permisos por separado, aplicando la restricción de forma específica para tus publicaciones o para tus reels.