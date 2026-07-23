¡Liga MX regresa al EA Sports FC 27! Estas son todas las novedades confirmadas y oficiales del videojuego

EA Sports FC 27 Las licencias de la Liga MX están de regreso en el simulador de futbol más popular del mundo.

Después de varios años de espera, las licencias de la Liga MX están de regreso al EA Sports FC 27 (antes conocido como FIFA). Una de las ligas más populares del continente americano reaparecerá nuevamente en la franquicia de videojuegos más jugada a nivel internacional. Los 18 clubes de primera división estarán disponibles para jugarse a través de todos los modos de juegos disponibles. Además, se confirmó también la novedad más grande de los últimos años, el mundo abierto conocido como “The Grounds”. Esto es todo lo que tienes que saber del lanzamiento.

Liga MX regresa a EA Sports FC 27 ¿Qué equipos y estadios saldrán?

Luego de algunas semanas de rumores y especulación, el EA Sports FC 27 lanzó su tráiler oficial para dar a conocer las mejores gráficas y novedades para la edición de este año. Una de las más esperadas fue la del regreso de la Liga MX y la Selección Mexicana de futbol, cuyas licencias dejaron de pertenecer a los desarrolladores de este título y pasaron a Konami Sports desde 2022.

Ahora, el fútbol mexicano estará de regreso con sus 18 clubes de primera división:

América

Atlas

Atlante

Atlético de San Luis

Cruz Azul

FC Juárez

Guadalajara (Chivas)

León

Monterrey

Necaxa

Pachuca

Puebla

Pumas UNAM

Querétaro

Santos Laguna

Tigres UANL

Tijuana

Toluca

Estadios de la Liga MX que estarán disponibles en EA Sports FC 27

Estadio Banorte (Azteca)

The Grounds: ¿Cómo funcionará el mundo abierto del EA Sports FC 27

Por otra parte, la franquicia de este simulador de futbol tendrá lo que será su novedad más grande en los años recientes con “The Grounds”, un modo de juego de “mundo abierto” en el que podrás personalizar a tu propio jugador y desarrollarlo tanto dentro como fuera del campo.

De acuerdo con la visto en el tráiler, los jugadores podrán crear un avatar personalizado y desplazarse libremente por una ciudad o complejo futbolístico que funcionará como un centro social permanente.

EA Sports FC 27 | The Grounds El modo de Mundo abierto tendrá la posibilidad de armar "retas" en tiempo real con partidos de 3 vs 3 y de 5 vs 5 en línea. Además, podrás customizar su avatar con ropa y estilos propios.

Desde ese espacio será posible caminar hacia diferentes canchas para iniciar partidos de fútbol callejero o formatos reducidos como 3 vs. 3 y 5 vs. 5, acceder a tiendas para comprar ropa y accesorios cosméticos, visitar peluquerías para modificar la apariencia del personaje, participar en minijuegos y desafíos de habilidad, entrenar atributos específicos e interactuar con otros usuarios en tiempo real antes de entrar a competiciones.

El progreso del avatar estaría ligado a un sistema de niveles, estadísticas y recompensas, con una estructura similar a los “Neighborhood” y “City” de la franquicia NBA 2K, buscando que el jugador permanezca conectado al universo de EA Sports FC incluso cuando no esté disputando un partido convencional.

Alex Hunter y Ted Lasso también están de regreso

Por si esto no fuera poco, dos viejos conocidos del videojuego estarán de regreso. Con la cuarta temporada de Ted Lasso estará también de regreso el AFC Richmond, el equipo ficticio de la serie que ya vimos anteriormente en el FIFA 23 pudiendo utilizar los uniformes, escudos y algunos jugadores en el modo Ultimate Team, así como en el tradicional modo de patada inicial en los equipos de “Resto del Mundo”.

Ted Lasso en el EA Sports FC Con el estreno de la cuarta temporada en Apple TV, el AFC Richmond de Ted Lasso estará de regreso en el EA Sports FC 27.

De igual forma, Alex Hunter, el personaje ficticio que tuvo su propio modo de juego en “El Camino” desde FIFA 17 y hasta FIFA 19 , pasando desde ser un juvenil promesa de la Premier League, hasta enfrentarse a Danny Williams en la gran final de la Champions League con el Real Madrid.

¿Cuánto costará el EA Sports FC 27?

Como cada año, el videojuego tendrá una versión estándar así como una “Ultimate” y “Utimate Plus” que incluyen recompensas para iniciar el modo de juego de Ultimate Team, donde cada ‘gamer’ arma su propio equipo a su gusto para competir en línea y tener el mejor club de “ensueño”.

Versión Estándar: 90 dólares

Versión Ultimate: 130 dólares

Versión Ultimate+: 185 dólares

El juego ya está disponible a través de la tienda Microsoft de Estados Unidos.