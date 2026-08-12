¿Qué es LOIALT? La app que busca profesionalizar el trabajo de profesionales independientes en México

LOIALT La compañía proyecta alcanzar 50,000 descargas y procesar más de 3,000 transacciones durante su primera etapa. (LOIALT)

En México, aproximadamente 15.7 millones de personas trabajan de manera independiente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI .

Sin embargo, una parte importante de esta actividad todavía opera sin herramientas financieras, tecnológicas, legales y administrativas que garanticen el cumplimiento de los acuerdos y la seguridad de los pagos.

¿Qué es la App Loialt?

Ante esta oportunidad, la startup mexicana LOIALT anunció el lanzamiento de una plataforma tecnológica diseñada para profesionalizar la relación entre trabajadores independientes y empresas.

Actualmente, el 85% de los trabajadores independientes sufre por pagos tardíos y un 72% ha enfrentado ghosting por parte de sus clientes. Por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan más del 99% del tejido empresarial, enfrentan constantes fricciones administrativas y falta de certeza para integrar talento flexible a sus filas.

Frente a este escenario, LOIALT emerge como un ecosistema tecnológico de servicios que ofrece, desde la estructura, la transparencia y la profesionalización, un blindaje y la flexibilidad necesaria a negocios y trabajadores independientes para impulsar su crecimiento de manera segura y certera.

“Nuestro objetivo es mejorar significativamente la calidad de vida de los mexicanos y dignificar las condiciones laborales de los trabajadores independientes, al tiempo que resolvemos de raíz las necesidades puntuales de eficiencia y control de los negocios. Con LOIALT, la confianza deja de ser una promesa para convertirse en un sistema respaldado por tecnología.” destacó Paola Pellón, cofundadora y CEO de LOIALT.

¿Cómo opera la App Loialt?

LOIALT opera bajo un modelo disruptivo que permite monetizar, proteger e intercambiar horas de trabajo de manera auditada, además de administrar pagos tipo escrow que se liberan al trabajador independiente por medio de entregables previamente acordados, con comisiones reducidas del 5%, en comparación con el 10-20% del mercado tradicional, y una membresía accesible desde $169 MXN al mes, la cual incluye herramientas que de manera independiente costarían más de $3,200 MXN mensuales. De esta manera, se garantiza la entrega al negocio y el pago justo al trabajador independiente por sus servicios.

Además, para profesionalizar su trabajo, generar portafolio y reputación verificables, los trabajadores independientes cuentan con: desgloses fiscales, acceso a más de 35 softwares y herramientas CRM, ERP, herramientas de diseño y productividad como Canva, Figma, GitHub o Google Workspace; historial de trabajo respaldado por datos y evaluaciones de proyectos, que convierten al trabajador independiente en una estructura de negocio formal.

Además de una red de beneficios que incluye acceso a programas y descuentos exclusivos tanto de salud como bienestar, con aliados como Salud Digna y SOFÍA.

Para los negocios, con una membresía que inicia desde $1,300 MXN mensuales y otorga los beneficios de LOIALT a 5 colaboradores, existe una reducción de riesgos operativos con contratación transparente y entregables definidos, gestión legal automatizada y auditoría imparcial de proyectos; herramientas para administrar equipos externos sin fricciones administrativas, permitiendo escalar la operación bajo demanda; conexión directa con talentos profesionales validados y cualificados a través de motores de emparejamiento inteligente.

LOIALT organiza su plataforma en seis componentes

Perfil y panel de control: concentra proyectos, pagos, entregables y métricas de desempeño.

Matchmaking mediante inteligencia artificial: vincula las necesidades técnicas y presupuestales de las empresas con perfiles profesionales compatibles.

Pagos protegidos: resguarda los recursos y los libera conforme se cumplen los entregables establecidos.

Comunicación y seguimiento: integra videollamadas, salas de trabajo y generación de minutas asistida por inteligencia artificial.

Gestión operativa y legal: permite crear contratos, cronogramas, facturas y registros de cada proyecto.

Formación y herramientas empresariales: ofrece capacitación y acceso a soluciones de diseño, productividad, CRM y ERP.

LOIALT fue desarrollada sobre una arquitectura tecnológica robusta, construida principalmente en Python.

Esta base permite ofrecer altos estándares de seguridad de nivel financiero, acelerar la incorporación de nuevas funcionalidades y escalar la plataforma para responder al crecimiento de usuarios y empresas sin comprometer el desempeño.

LOIALT proyecta alcanzar en su primera etapa más de 50,000 descargas de la aplicación y procesar más de 3,000 transacciones, marcando así el inicio de una economía independiente institucionalizada con un enfoque particular sobre la regulación mexicana.