Google Pixel 11: ¿Cómo es el nuevo teléfono móvil y su ecosistema digital?

Google Pixel. La familia Google Pixel 11 llegará en los colores: Obsidiana, Bugambilia, Pistacho y Glaciar. (Google PIxel)

Google decidió traer el año pasado la serie 10 del Google Pixel, pero ahora, 12 meses después, celebran la llegada de su sucesor y es un equipo que está por encima de otros de la misma gama.

¿Cuál es el ecosistema digital del Google Pixel 11?

Así, la serie Google Pixel 11, que incluye sus modelos Google Pixel 11, 11 Pro y 11 Pro XL, el nuevo Google Pixel Watch 5 y los Google Pixel Buds Pro 2 en color Olivo, confirmados para su llegada a México, amplían el ecosistema de Google con inteligencia más útil, cámaras mejoradas y tecnología diseñada para simplificar el día a día.

La familia Google Pixel 11 llegará en los colores: Obsidiana, Bugambilia, Pistacho y Glaciar para el Pixel 11. Y en Obsidiana, Niebla, Olivo y Terracota para los modelos 11 Pro y Pro XL.

Durante Made by Google 2026 se presentó la nueva generación del ecosistema Google Pixel, encabezada por los nuevos Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro y Google Pixel 11 Pro XL. Impulsados por Gemini Intelligence y el procesador Google Tensor G6, los nuevos teléfonos buscan administrar tus tareas sin esfuerzo para que tú puedas estar perfectamente presente.

Google Pixel 11: inteligencia útil para todos los días

El nuevo Google Pixel 11 combina un diseño refinado con una pantalla Actua de 6.3 pulgadas, hasta 3,000 nits de brillo y más de 30 horas de batería. Incorpora 12 GB de RAM, carga rápida y compatibilidad con los accesorios magnéticos Google Pixelsnap.

Su sistema de triple cámara incluye una principal de 48 MP, un ultra gran angular y un telefoto 5x, con Super Zoom de hasta 30x. Además, con la nueva función Captura Mágica, Google Pixel toma video y fotos. Después, las edita y selecciona automáticamente una colección de alta calidad lista para compartir.

Google Pixel 11 Pro, ¿Cómo es el nuevo teléfono móvil?

El Google Pixel 11 Pro incorpora una pantalla Super Actua de 6.3 pulgadas con hasta 3,600 nits de brillo, opciones de hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Su diseño premium renueva el característico visor de cámara con vidrio de borde a borde integrado en un marco metálico.

Está equipado con dos cámaras mejoradas, una principal gran angular de 50 MP y un teleobjetivo completamente rediseñado con un Zoom Pro de hasta 120x. También ofrece Estabilizador de Video Pro y Video Mejorado de hasta 8K.

Además, los modelos Pro incorporan HiLight, un sistema de luces LED alrededor del flash que ofrece señales visuales cuando el teléfono está boca abajo. Puede mostrar colores personalizados para las llamadas de tus contactos favoritos o cuando estás hablando con Gemini.

Google Pixel 11 Pro XL: Combina diseño con una novedosa cámara

El Google Pixel 11 Pro XL lleva las capacidades Pro a una pantalla Super Actua de 6.8 pulgadas. Comparte las herramientas de creación, el sistema avanzado de cámaras y el Zoom Pro de hasta 120x con una batería de mayor tamaño para quienes buscan una experiencia más amplia para crear y disfrutar contenido.

Ofrece más de 30 horas de batería y puede alcanzar hasta 75% de carga en aproximadamente 30 minutos con un cargador compatible.

En toda la serie, Gemini Intelligence ofrece ayuda contextual dentro de las aplicaciones. Un ejemplo es su nueva función Rambler, disponible en México, que reinventa el dictado por voz al eliminar automáticamente palabras de relleno, como “esteee”, y convertir tus ideas en texto claro y refinado.

Además, con Estilos de Cámara, tendrás una herramienta que permite personalizar cada imagen con looks distintivos y resultados únicos. Por la noche, Visión Nocturna conserva la atmósfera, el color y los detalles de la escena sin flash, y en los modelos Pro, Visión Nocturna Instantánea hace posible capturar esos momentos con mayor rapidez.

Google Pixel Watch 5: inteligencia a favor de tu salud

El nuevo Google Pixel Watch 5 llega en tamaños de 41 mm y 45 mm, con una pantalla Actua 360 de hasta 3,000 nits, Wear OS 7.0, GPS de doble frecuencia y sensores para el seguimiento de tu actividad y bienestar.

Este smartwatch reúne en un solo lugar información sobre tu rendimiento físico, descanso, recuperación y salud. Con Google Health Coach, integrado con Gemini, puedes transformar esos datos en orientación personalizada que se adapte a tus objetivos y rutinas.

Además, sus sensores avanzados ahora te permiten monitorear tendencias en indicadores como los niveles de estrés vascular y estrés metabólico, así como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria.

El modelo de 45 mm ofrece hasta 40 horas de batería con la pantalla siempre encendida y hasta 72 horas en el modo Ahorro de Batería. También incorpora carga rápida, gestos sin contacto con una mano y nuevas correas deportivas en colores Obsidiana, Niebla, Olivo y Terracota.

Google Pixel Tag: el nuevo producto de la familia

Durante Made by Google 2026 también se presentó el nuevo Google Pixel Tag, un rastreador para localizar objetos cotidianos como llaves, mochilas o equipaje desde un teléfono Android compatible.

Incluye banda ultra ancha para Precision Finding, Bluetooth Channel Sounding, bocina integrada, resistencia IP67 y una batería reemplazable con duración superior a un año. Si bien su disponibilidad en México aún no tiene una fecha confirmada, su integración al ecosistema complementa el compromiso permanente de Google con la seguridad de sus usuarios.

Google Pixel Buds Pro 2: ahora en Olivo

Los Google Pixel Buds Pro 2 se suman a la colección Made by Google 2026 en el nuevo color Olivo, un acabado fresco que complementa la paleta de la nueva generación del ecosistema Google Pixel. Además, incorporan funciones impulsadas por Gemini para ajustar configuraciones de audio, como la Cancelación de Ruido Activa, así como Traducción Instantánea Mejorada que permitirá mantener conversaciones en distintos idiomas con manos libres.

Además, ahora Gemini puede resumir y guardar la información clave de los mensajes de texto entrantes con sólo hablarle a tus auriculares, para que puedas mantenerte conectado con tus contactos sin sacar el teléfono.

Un ecosistema que trabaja para ti

La nueva familia Google Pixel comparte una misma visión: utilizar la inteligencia artificial para reducir la complejidad del día a día y ponerle más atención a lo que te rodea. Con funciones como Gemini Intelligence, Captura Mágica y HiLight, además de dispositivos como el Google Pixel Watch 5 y los Pixel Buds Pro 2, el ecosistema está diseñado para resolver más tareas con menos pasos y permitir que la tecnología haga más cosas por ti, mientras tú te enfocas en el presente.

La Serie 11 que incluye: el Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL, Google Pixel Watch 5 y los Google Pixel Buds Pro 2 en Olivo, llegará a México muy pronto. En las próximas semanas daremos a conocer las fechas de venta y precios oficiales para el mercado local.