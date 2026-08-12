Cámaras del iPhone 18 Pro: estas serían las mejoras y detalles que se esperan para el próximo lanzamiento

iPhone 18 Surgen nuevos detalles sobre su novedosa cámara. (Pexels)

Con el anuncio de los nuevos productos de Apple cada vez más cerca, se han filtrado detalles de lo que podríamos esperar de las nuevas cámaras que tendrá la nueva generación de celulares de Apple.

¿Cómo será la cámara del iPhone 18?

Desde que se filtraron los colores y el posible lanzamiento escalado de los nuevos modelos de iPhone, supimos que algunas de las mejoras que podría presentar esta generación serían pantallas LTPO+, chip A20 Pro, mayor tiempo de batería y una cámara como no se había visto antes.

De acuerdo con filtraciones de fuentes informadas, las nuevas cámaras reemplazarán el sensor IMX903 por un Sony IMX905. Esta es la clave para innovar la fotografía en los celulares.

El nuevo sensor hará posible una cámara de apertura variable. A diferencia de las cámaras de apertura fija con las que hemos contado hasta el momento, la nueva apertura variable permitiría regular la cantidad de luz que entra al sensor.

Esto resultará en una mejora en fotos nocturnas o en lugares donde hay poca iluminación. Además, podrás manipular de mejor manera el enfoque de una toma. Es algo que Samsung intentó con su Galaxy S9 en 2018, pero decidió regresar a la apertura fija. Ahora Apple parece estar listo para lograr que la tecnología funcione y se convierta en un parteaguas para el futuro de la fotografía telefónica.

Más allá de la apertura variable, la cámara con triple configuración de 48 megapíxeles mejorará su teleobjetivo para competir con los acercamientos que permiten marcas como Oppo, resultando en fotos con zoom más claros.